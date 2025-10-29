Utah Jazzin päävalmentaja Will Hardy ylistää Lauri Markkasta ja kuvailee suomalaistähteä NBA-joukkueen suunnannäyttäjäksi.
Lue myös: Lauri Markkaselta perisuomalainen selitys järisyttävälle piste-ennätykselleen
Lue myös: Lauri Markkanen viimeisteli historiallisen tempun – NBA:ssa ennennäkemätön alkukausi
Markkanen rohmusi uransa ennätyspisteet, kun Utah Jazz kellisti Phoenix Sunsin jatkoajan päätteeksi 138–134 toissa yönä Suomen aikaa. 51 pisteen lisäksi Markkanen keräsi ottelussa myös eniten levypalloja, 14.
NBA-uransa kovimman suorituksen jälkeen Markkanen pysyi kuitenkin varsin nöyränä, eikä lähtenyt paukuttelemaan henkseleitä. Kiitokset menivät joukkuekavereille.
– He petaavat minulle hyviä paikkoja. Täytyy vain heittää palloa sisään ja pysyä aggressiivisena, Markkanen sanoi.