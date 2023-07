LeBron Jamesilta iso ilmoitus: "Se päivä ei ole tänään"

– En mieti enää sitä, kuinka monta pistettä teen tai mitä voin tai en voi tehdä parketilla. Isoin kysymys minulle on se, että voinko pelata tätä peliä huijaamatta sitä?

Joulukuussa 39 vuotta täyttävä James paljasti, että hän on puntaroinut uransa jatkoa jo muutaman vuoden ajan aina kauden päätyttyä.

– Minulla on vielä jotain tankissa. Paljonkin, James summasi.

Aiemmin vain viisi pelaajaa on pelannut NBA:ssa vähintään 21 kautta. He ovat Dirk Nowitzki, Kevin Garnett, Robert Parish, Kevin Willis ja Vince Carter, jolla on nimissään 22 pelatun kauden ennätys.