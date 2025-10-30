Lauri Markkanen oli jälleen ottelun paras pistemies, kun Utah Jazz kohtasi Portland Trail Blazersin.
Lue myös: Lauri Markkasesta huimaa puhetta – "Hullua"
Markkanen rikkoi edellisessä ottelussa uransa piste-ennätyksen, kun hän takoi peräti 51 pistettä Utahin voitto-ottelussa Phoenix Sunsia vastaan.
Tällä kertaa Jazzin suomalaistähti pussitti 32 pistettä ja keräsi viisi levypalloa, mutta voittajaksi selviytyi Portland. Utah kärsi kauden ensimmäisen kotitappionsa lukemin 134–136.
Jazz oli viimeisellä neljänneksellä pahimmillaan 21 pistettä tappiolla, mutta onnistui nousemaan lopussa jopa kahdesti pisteen päähän Portlandista.
Lue myös: Lauri Markkaselta perisuomalainen selitys järisyttävälle piste-ennätykselleen
Markkasen jälkeen eniten pisteitä tekivät 29 pistettä nakuttanut joukkuetoveri Keyonte George sekä Portlandille 27 pistettä tehnyt Jrue Holiday.
Utah on voittanut neljästä ensimmäisestä NBA-ottelusaan kaksi ja hävinnyt kaksi.