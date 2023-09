"Päästään aikamoiseen saunaan" – HJK-luotsi arvioi eurolohkon vaikeutta, paljasti huvittavan viestinsä vastaan arvotulle Huuhkajat-pakille

HJK arvottiin perjantaina samaan Konferenssiliigan alkulohkoon saksalaisen Eintracht Frankfurtin, kreikkalaisen PAOKin ja skotlantilaisen Aberdeenin kanssa. Korkeakunnaksen ensireaktio oli vastustajien varmistuttua odotetunlainen.

– Ei se nyt kaikista helpoin lohko todellakaan ole! Korkeakunnas summaa MTV Urheilulle.

– Tosi kovia vastustajia, mutta herättänee suurenkin yleisön mielenkiinnon. Onhan siinä fiilistä saada kovia futismaita ja brändejä tänne vierailemaan. Katsomaan, kun meidän pelaajat mittaavat itseään noin kovia joukkueita vastaan. Ja olisihan tässä voinut käydä paljon huonomminkin.

G-lohkon ilmiselvä ennakkosuosikki on Saksan suurseura Frankfurt, joka muun muassa voitti Eurooppa-liigan mestaruuden toissakaudella. Mario Götzen ja Kevin Trappin kaltaisilla nimillä varustetun huippunipun Korkeakunnas luokitteleekin aina ihan Konferenssiliigan korkeimpaan kastiin.

– Kyllä, Frankfurt on Bundesliigan huippujoukkueena ja toissavuoden Eurooppa-liigan mestarina todella kova. Ehkä se kovin haaste mitä oli tarjolla, Aston Villan ohella. Se on mahtavaa! On todella mageeta päästä testaamaan vastustajia maissa missä jalkapallo on todella iso asia.

Ja sitä se siellä todella onkin. Eintracht Frankfurtin 46,000-paikkainen kotistadion, joka on myös yksi ensi kesän EM-kisojen pelipaikoista, täyttyy viikko toisensa jälkeen osalla Saksan kovaäänisimpiä ja kiihkeimpiä kannattajia.

Eikä se jää HJK:n lohkossa edes ainoaksi vierasluolaksi, jonka fanit voivat tuottaa pienen kulttuurishokin ilmapiirillään. Samaa kuvausta voinee nimittäin käyttää PAOKin, eli HJK:n toisen huippuvastustajan faneista.

Thessalonikin kaupungissa sijaitseva Toumba Stadium jää PAOKin suurimmissa otteluissa usein punaisen savupilven alle, kun kymmenet tuhannet kannattajat laittavat soihtunsa roihuamaan voimakkaiden kannatuslaulujen pauhatessa.

– Päästään varmasti aikamoiseen saunaan, Korkeakunnas naurahtaa.

– Kreikan suurseurat ovat todella isoja ja kiihkeästi kannatettuja. Joitain kuvia näinkin jo somessa ja suhteisen kiihkeiltä ne fanit vaikuttivat. Kova paikka on siellä. Kreikassa on tullut oltua paljon maajoukkueen kanssa, mutta maajoukkueeseen suhtautuminen on siellä paljon intohimottomampaa.

HJK päättää Konferenssiliigan lohkovaiheen Kreikassa PAOKin vieraana 14. joulukuuta.

Tekonurmesta taas kaikki hyöty irti

Korkeakunnas kuitenkin muistuttaa, ettei G-lohkon suurseuroilla tule olemaan lainkaan sen helpompaa Helsingissä. Viime kaudella Toni Koskelan apuvalmentajana työskennellyt Korkeakunnas muistaa hyvin, miten ahtaalle Euroopan suurseurat Bolt Arenalla oikein joutuivat Eurooppa-liigassa.

– Kova paikka se on myös heille tulla tänne! Viime vuonna pystyimme haastamaan kotona todella isot seurat, AS Roman ja Real Betisin. Se on heille aivan yhtä eksoottista tulla tänne sitten marras-joulukuussa, verrattuna siihen kun me menemme sinne ison yleisön eteen. Kotietu on merkittävä, ihan alustasta kulttuuriin.

Bolt Arenan tekonurmikenttä ja pienempi koko ovatkin olleet kiivas keskustelunaihe joka kerta, kun HJK on eurolohkoon selvinnyt. Monesti on ehdotettu, että HJK:n pitäisi siirtyä A-maajoukkueen kotipyhättönä toimivalle Helsingin Olympiastadionille pelaamaan saadakseen enemmän kannattajia sekä runsaammin lipputuloja.

Korkeakunnas kuitenkin painottaa, ettei asiasta ole syytä kiistellä.

– Itsellenihän sillä ei ole niin väliä, Olympiastadion on ollut toinen kotikenttäni jo muutaman vuoden ajan. Bolt Arenalla on kuitenkin selkeä urheilullinen etu. Jos haluamme pärjätä, niin totta kai haluamme sen edun. Näin seurajohtokin on linjannut, että Boltilla pelataan.

– Skotit pelaavat ehkä vähän myös matolla, mutta urheilullisesti etu on kaikkiaan meidän.

Huuhkajien puolustajasta tuli vastustaja

Skotlannissa ja Suomessa Korkeakunnas näkee muutakin samaa kuin ajoittain jaetun kumialustan. Kolmesta lohkovastustajasta tasaväkisimmät kamppailut käydään mitä todennäköisimmin neloskorista poimittua Aberdeenia vastaan.

– Aberdeen on perinteikäs Pohjois-Skotlannin seura. Suomessa on aina seurattu brittifutista - ja lasketaan nyt Skotlanti siihen myös mukaan, vaikka he eivät siitä niin pitäisikään - joten kyllä se tulee olemaan mageeta, Korkeakunnas innostuu.

– Skoteissa ja suomalaisissa on paljon samaa. Minulla on siellä ystäviä, joiden kanssa olemme naureskelleet monta kertaa tietyille samankaltaisuuksillemme. Olemme kaikki pienen kansan ihmisiä ja ylpeitä siitä. Meitä on suurin pirtein saman verran ja meitä yhdistää sellainen erikoinen huumorintaju, ainakin näin yleistäen. Sinnekin on kiva mennä.

Abderdeenilla on mukavasti historiaa myös suomalaisista pelaajista. Muun muassa Suomen maajoukkueesta tutut Mixu Paatelainen ja Markus Heikkinen edustivat aikoinaan skottiseuraa, joka sai tänä kesänä taas yhden uuden suomalaisnimen: Richard Jensenin.

Huuhkajien puolustaja ei välttynyt Korkeakunnaksen hyökkäykseltä, vaan sai kuulla tältä heti lohkoarvonnan jälkeen.

– Joo, Richardin kanssa jo viestiteltiinkin. Sanoin, että ollaan nyt vielä ensi viikko kavereita (kun maajoukkuetauko alkaa), mutta sitten hetken aikaa vihollisiakin! Korkeakunnas hymähtää.

Tanssien kohti uutta unelmaa

HJK ei ensimmäisellä yrittämällään selvinnyt Konferenssiliigan pudotuspelivaiheeseen, vaan jäi kauden 2021-22 lohkossaan kolmanneksi. Vaikka jatkotavoitetta voinee pitää jopa edellistäkin vaikeampana, ei Korkeakunnas näe mitään syytä tyytyvä vähempään.

– Tyhmäähän olisi ajatella, että lähtisi sinne vain osallistumaan. Ensimmäinen tavoite oli lohkoon pääseminen ja sitäkin suurempi on yhä Suomen mestaruus. Mutta nyt kun saimme tällaisen tilaisuuden, niin kyllä meidän pitää lähteä tavoittelemaan sitä jatkopaikkaa. Jokaista peliä lähdetään siis voittamaan, Korkeakunnas linjaa.

– HJK on tässä jo hetken kirjoittanut historiaa uusiksi, joten kovin juttuhan olisi, kun paukahtaisi tuosta vielä jatkoon. Altavastaajana kuitenkin. Joistakin se saattaa kuullostaa mahdottomalta, mutta ainakin tässä vaiheessa on ajateltava kaiken olevan mahdollista. Asetetaan rima korkealle. Olisi ihan typerää, jos ei uskaltaisi ainakin unelmoida isosti!

Korkeakunnas muistuttaa, että HJK:n keskittyminen on tällä hetkellä Veikkausliigan runkosarjan päätöskierroksessa, eli sunnuntain kärkikamppailussa KuPSia vastaan. Sen vuoksi hänellä ei myöskään ole ollut aikaa tai mahdollisuutta perehtyä vielä tämän tarkemmin tuleviin eurovastustajiin.

– Nyt kun tässä pelataan kolmen päivän välein, ei ole vielä ollut sellaista luksusta, että olisi ehtinyt tähyilemään pidemmälle. Katsoin esimerkiksi Nikolai Alhon ja Juha Pirisen otteita kun he pelasivat Kreikassa, mutta tämän vuoden PAOKista ei juurikaan ole käsitystä. Menemme siis peli kerrallaan eteenpäin ja ensin on KuPS, jonka jälkeen vaihdan vähän vaatemerkkiä ja suuntaan Kazakstaniin, Korkeakunnas kertoo, viitaten maajoukkuevastuihinsa Markku Kanervan valmennustiimissä.

Vähätellä ei kuitenkaan voi europelien merkitystä HJK:n pukukopissa. Korkeakunnaksen puheista huomaa, miten suurenmoinen asia kauden jatkuminen europeleillä on niin hänelle kuin koko joukkueelle, joka huokuu sekä voitonnälkää että kilpailuviettiä.

Korkeakunnaksen oma innostuneisuus tallentui näkyvästi myös tv-kameroihin torstai-illan ratkaisevassa karsintaottelussa, kun 55-vuotias “Toke” laittoi pillin soidessa huvittavasti tanssiksi.

– Mä olen vähän tällainen, että elän tunteella, enkä juuri suunnittele etukäteen. Aion elää täysillä ja intohimolla. Aivopieruja tulee siinä sitten mitä tulee. Mutta mitään ei tosiaan ole koreografioitu, se oli ja on aina aitoa! Korkeakunnas kommentoi voittotanssiaan.

– Nautin tästä hommasta ihan hemmetisti, sekä kaikista ihmisistä tässä tiimissä. Tavoitteena on, että jokainen voi olla juuri se oma itsensä, eikä kenenkään tarvitse ajatella, onko vähän huonompi tanssija vai parempi tanssija – jos tanssituttaa niin antaa mennä!

– Tässähän me elämme unelmaa. Saamme pelata Suomen mestaruudesta ja kamppailla Euroopan kovimpia vastaan. Pitää vain uskaltaa olla parhaimpia versioita itsestämme. Meillä on todella innostunut ja hieno ilmapiiri. Joka vuosi jokaisella joukkueella on aina oma tarinansa, ja nyt saamme tällekin joukkueelle oman hienon tarinan.