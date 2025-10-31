Koripallolegenda Michael Jordan on antanut tulikivenkatkuiset kommentit nykyisistä NBA-tähdistä, jotka jättävät pelejä väliin levätäkseen.

Jordan, 62, joka tunnettiin huippuvuosinaan huiman tehokkuutensa lisäksi suuresta pelikuormasta, totesi NBC:n koripallolähetyksessä tiistaina, ettei ymmärrä nykytähtien tarvetta kuormanhallintaan pelipäivinä.

– Ensinnäkin, sellaista ei pitäisi tarvita. Minä en koskaan halunnut jättää peliä välistä, sillä se oli mahdollisuus todistaa… tunsin, että fanit olivat tulleet paikalle katsomaan peliäni. Halusin tehdä vaikutuksen ylälehterien katsojaan, joka oli tehnyt töitä selkä vääränä saadakseen lipun, Jordan kommentoi.

Tähtipelaajien lepuutus varsinkin peräkkäisinä pelipäivinä on noussut NBA:ssa jo sen kokoluokan ongelmaksi, että liigan on pitänyt puuttua asiaan erinäisin säännöin.

Lisäksi osa joukkueista keksii keinoja tähtiensä poistamiseen kokoonpanosta, jotta ne menestyisivät mahdollisimman huonosti ja parantaisivat näin mahdollisuuksia draft-arvonnassa. Esimerkiksi Lauri Markkanen on joutunut tällaiseksi pelinappulaksi Utah Jazzissa. Suomalaistähden säästelyssä on kuitenkin ollut kyse myös kuormanhallinnasta, varsinkin lukuisten loukkaantumisten jälkeen.