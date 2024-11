200 miljardin arvoinen ökyperhe osti Huuhkajat-pelaajan seuran – edessä häkellyttävä muutos: "Aika hullu juttu"

Ranskan pääkaupunki on viimein saamassa toisen suuren jalkapalloseuran ja mahdollisen haastajan Paris Saint-Germanille.

Ylellisyystuotteita valmistavan LVMH:n toimitusjohtajan, ranskalaismiljardööri Bernard Arnault'n perhe ja Red Bull ovat laittaneet rahansa likoon ostakseen merkittävän osuuden Paris FC:stä. Ja rahaa on, sillä Arnault'n perheen arvioitu omaisuus on noin 200 miljardia euroa.

Paris FC on laajalti tunnettu PSG:n orpona pikkuveljenä, jonka on ollut vaikea vakiinnuttaa asemaansa Ranskan ammattilaissarjoissa. Seura on viettänyt suurimman osan olemassaolostaan amatöörisarjoissa ja sen edellisestä kerrasta Ligue 1:ssä käy kuluneeksi jo 45 vuotta.