Huuhkajat-tähti Joel Pohjanpalon seuran pelipaidat revitään käsistä – kuvailtu maailman tyylikkäimmäksi: "En muista, milloin olisi tullut niin paljon kyselyitä"

Joel Pohjanpalon pitkä ura Saksassa ja Leverkusenissa päättyi kesällä, kun hän sai siirron Italiaan. Kolmevuotisen sopimuksen Venezian kanssa tehnyt suomalaishyökkääjä vaikuttaa nauttivan elämästään kanaalikaupungissa, vaikka kauden alku on ollutkin Serie B -seuralta vaikea. Pohjanpalo ei ole saanut vielä maalitiliään auki, ja Venezia on voittanut kuudesta ottelustaan vain yhden.

Pohjanpalon mukaan taso Serie B:ssä on tällä kaudella kova, ja nousutaistoon on tunkua.

– Italiassa puhutaan, miten tämä on yksi kovimmista kausista Serie B:ssä. Se on näkynyt, kun on pelattu aika paljon ristiin. Pitkä kausi vielä edessä, moni seura etsii vielä itseään.

"Kotipeleihin mennään aina veneellä"

– Seuralla on suuri kunnianhimo ja isoja tavoitteita tuleville vuosille, ja olen erittäin iloinen, että he halusivat minut siihen mukaan, Pohjanpalo sanoo.

Venetsiassa kiehtoo seuran lisäksi myös kaupunki, jota on helppo luonnehtia ainutlaatuiseksi maailmassa. Yhteensä 118 saaresta koostuvan kanaalikaupungin arki on veden ympäröimää. Venezian stadionkin sijaitsee Sant'Elena -nimisellä saarella.

Maailmalla nykymuotoinen Venezia Football Club tunnetaan ennen kaikkea pelipaidoistaan, joita on kuvailtu monessa yhteydessä jalkapalloilun tyylikkäimmiksi. Kappan suunnittelemat paidat vietiin jo viime kaudella käsistä, ja jo tässä vaiheessa kautta seuran tämän kauden kotipaita on myyty loppuun.

– En muista milloin olisi tullut niin paljon kyselyitä pelipaidoista. Joku joskus sanoi, että Venezia on tyylikkäin futisjengi, mitä maailmassa on. Seura on markkinointipuolella iso edelläkävijä. Uusien omistajien alaisuudessa panostukset seuraan on erittäin isoja. Seuralla on iso kunnianhimo ja isot tavoitteet tuleville vuosille. Toivottavasti se näkyy myös kentällä, Pohjanpalo summaa.