Tuomas Iisalon unelmakauden huipennus kolmen voiton päässä – satumainen nousu Euroopan huipulle: ”Ei tätä kukaan tällä tavalla suunnitellut”

Iisalon kausi ei olisi voinut tähän mennessä sujua paremmin. Bundesliigassa runkosarjan voitto, Mestarien liigan voitto, sitten finaaleihin puhtaalla pelillä. Kauden tilasto Saksan liigasta, cupista ja eurokentiltä on hurja: 53 voittoa, 5 tappiota.

Bonnin euromenestyksen lisäksi Iisalo on valittu Vuoden valmentajaksi sekä Saksassa että Mestarien liigassa.

– Totta kai se tuntuu hyvältä, mutta jos sitä vertaa siihen tunteeseen, joka oli vaikka Mestarien liigan finaalin jälkeen, joka on ensimmäinen mestaruuteni missään vakavassa kilpailussa valmentajana tai pelaajana 23 ammattilaisvuoden aikana, se ei ole millään tavalla verrannollinen.

Iisalo ei uskaltanut kauden aikana edes unelmoida tuplamestaruudesta, mutta nyt sekin on jo realismia. Tässä iso apu tuli kahden jättiläisen, Bayern Münchenin ja Alba Berlinin, karahtamisesta kiville jo ennen finaaleja.

/All Over Press

/All Over Press

Loppuotteluissa vastaan asettuu jättiyllättäjä Ulm, joka pudotti molemmat suurseurat jatkosta yhteisvoiton 6–1. Kyseessä on lähes 30 vuoteen vasta toinen kerta, kun finaalit pelataan ilman Bayernia, Albaa tai takavuosien kestomenestyjää Bambergiä.

Bonn on vahva ennakkosuosikki viemään mestaruuden, mutta Iisalo muistuttaa, että Ulmin potentiaali näkyi jo runkosarjan aikana edistyneissä tilastoissa. Pudotuspeleissä piilevä potentiaali on vain jalostunut.

– Ulm on erittäin vahva joukkue. Kun katsoo noita kahta ensimmäistä kierrosta, niin Ulm oli ihan selkeästi parempi joukkue molemmissa sarjoissa, Iisalo näkee.

– Totta kai, jos pudottaa Alban tai Bayernin, se nähdään yllätyksenä, mutta kun näkee ne pelit, tähän tuhkimotarinaan on hyvin loogiset syyt.

Joukkue tietää aina voittavansa

Iisalo tunnetaan intensiivisenä ja tinkimättömänä valmentajana, jonka vaatimustaso itseään ja pelaajiaan kohtaan on äärimmäisen korkealla. Siitä Bonnin joukkuehenki ei ole kuitenkaan kärsinyt, päinvastoin.

Suomalaisvalmentaja näkee pudotuspelien pienten marginaalien ratkaisuissa tärkeänä sen, ovatko kaikki sitoutuneet jatkamaan kautta yhdessä vielä muutamalla viikolla vai ovatko he jo loman tarpeessa.

– Sen takia olemme aina painottaneet sitä, että yritämme rakentaa hyvistä ihmisistä joukkueen, jonka kanssa on joka päivä nautinnollista tulla duuniin. Luulen, että se on ollut tärkeä tekijä sekä viime vuonna että tänä vuonna.

– Olemme pystyneet luomaan sen kulttuurin, mikä joukkueurheilussa on jäävuoren huippu: joukkue tietää voittavansa jo mennessään otteluun. Se on hyvin erilainen tunne kuin se, että uskoo voittavansa, Iisalo vertaa.

IMAGO/Sven Simon/ All Over Press

IMAGO/Sven Simon/ All Over Press

Iisalo on myös muuttanut vuosien saatossa omaa työskentelytapaansa. Pelkkä paneutumiseen upotettu tuntimäärä ei takaa mitään – työn on oltava laadukasta. Siihen päävalmentaja satsaa kaikkensa kevään ratkaisupeleissä.

– Minun pääduunini on pitää huoli, että jokainen muu tekee oman duuninsa niin hyvin kuin pystyy. Se vaatii tietenkin valtavan määrän energiaa päivittäisessä työssä.

– Lähinnä tässä on keskittynyt pitämään pään ja kropan sopivasti kunnossa. Pitää huolen siitä, että muistaa syödä lounaan, menee nukkumaan riittävän aikaisin ja käy välillä juoksemassa, mutta ei vedä mitään intervalliharjoittelua.

– Minimoi kaiken muun ympärillä ja kiukuttelee perheenjäsenille, koska on stressiä ja ajatukset ovat jossain ihan muualla. Me aina siitä vaimon kanssa vitsailemmekin, että olen erittäin huonoa seuraa tähän aikaan vuodesta, Iisalo nauraa.

Sattumankauppaa ja kovaa työtä

Suomen ulkopuolella lähes täydestä tuntemattomuudesta Saksaan ponnistaneen Iisalon nousu koripallomaailman huipulle on yhdistelmä sattumaa, onnea ja kovaa työtä.

– Ei tätä varmaan kukaan tällä tavalla suunnitellut, että tämä Saksan-kiertue menisi tällä tavalla silloin, kun lähdin Crailsheimiin keväällä 2016 ihan sattumankaupalla. Täällä on tehty duunia, ja tukiverkko on ollut ihan valtavan suuressa roolissa.

– Missään vaiheessa ei ole tullut sellainen fiilis, että on tällainen amerikkalainen ”self-made man”, vaan paljon on ollut onnella tekemistä ja uskomattomia ihmisiä ympärillä.

Tulevaisuus työnnettävä vielä hetkeksi taka-alalle

– Ihmiselle on ehkä luontaista miettiä tulevaa ja sivuuttaa nykyhetki. Tämä on ollut itse asiassa iso teema joukkueemme kanssa. Keskustelimme siitä jo joulukuun alkupuolella, että meillä on niin uniikki mahdollisuus ja jotain spesiaalia, että tulisimme kaikki katumaan uramme jälkeen, jos emme maksimoisi sitä, mitä voimme yhdessä saavuttaa.