NBA-seura Oklahoma City Thunderin takamiehellä Nikola Topicilla on diagnosoitu kivessyöpä. 20-vuotias serbi on aloittanut kemoterapiahoidon.

Topic kävi 6. lokakuuta Houstonin syöpähoitokeskuksessa biopsiaa varten. Thunderin GM Sam Presti kertoi, että lääkärit olivat "erittäin optimistisia" Topicin pitkäaikaisen terveystilan suhteen.

– Biopsian tulokset ovat saapuneet, ja hänellä on kivessyöpä. Tope ei halunnut tuoda tätä tietoa julki ennen kuin hän sai varsinaisen hoidon aloitettua, Presti sanoi BBC:n mukaan.

Topic on pystynyt harjoittelemaan kemoterapian aloittamisen jälkeen, mutta Presti ei ole halunnut asettaa takamiehen paluulle tarkkaa aikataulua.

– Ainoa odotuksemme on, että hän keskittyy tähän. Tämä on hänen tärkein prioriteettinsa. Hän palaa koripallon pariin, kun on siihen valmis, mutta emme aseta sille aikarajoja tai odotuksia. Hänellä on täysi tukemme, kannustuksemme ja rakkautemme.

Thunderin valmentaja Mark Daigneault sanoi, että Topic on tilanteestaan huolimatta suhteellisen hyvällä tuulella.

– Hän pärjää hyvin olosuhteisiin nähden, mikä ei ole yllättävää. Kukaan 20-vuotias ei ole yhtä kypsä, kurinalainen ja sitkeä käsittelemään tällaista tilannetta kuin hän, Diagneault sanoi.

Topic oli Oklahoman 12. varaus vuoden 2024 draftissa. Serbilahjakkuus oli viime kauden sivussa kuntoutuessaan polvivammasta, kun Thunder marssi NBA:n mestaruuteen.