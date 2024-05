Suomalaislegendan ikivanha MM-ralliennätys on vaarassa – Sébastien Ogier hakee hyvitystä

Portugalin MM-ralli 9.-12.5. To: EK1 klo 20.45 alkaen Pe: EK:t 2-9 klo 9.50 alkaen La: EK:t 10-18 klo 9.50 alkaen Su: EK:t 19-22 klo 8.50 alkaen

– Tämä on ralli, josta olen aina nauttinut ja joka on tuottanut minulle suurta menestystä, vaikka toisaalta kaksi vuotta sitten viikonloppu täällä oli katastrofaalinen. Se oli yksi huonoimmista viikonlopuista koko urallani. Toivon pärjääväni tällä kertaa paljon paremmin, Ogier sanoi belgialaisen yleisradioyhtiö RTBF:n mukaan.

Ogierin edellisestä voitosta Portugalissa on kulunut jo seitsemän vuotta, eli Alénin voittoennätys on vaarassa jo viidettä kertaa. Nyt sitä jahtaavalla Ogierilla on perjantaille erinomainen lähtöpaikka (viides), joskaan ei aivan niin hyvä kuin vaikkapa tallikaveri Kalle Rovanperällä (seitsemäs) tai Hyundain Dani Sordolla (yhdeksäs).