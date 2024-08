Sébastien Ogierilta tylyt terveiset kovimmalle kilpakumppanilleen: "Ärsyttävää, että hän itkee niin paljon"

– Minulla on ollut merkittävä lähtöpaikkaetu vain kerran tällä kaudella. Lähden yleensä neljänneltä paikalta, siitä, mistä Thierry on lähtenyt valtaosan urastaan. Olen voittanut kolme kisaa ja ollut kolmesti toinen. Lähtöpaikkani on pääluokan keskivaiheilla, ja yritän käyttää sen hyväkseni parhaalla mahdollisella tavalla. Se on todellisuutta, ja sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, onko osa-aikainen vai täysiaikainen kuljettaja.