Kommentti: Odotus on ohi! Kalle Rovanperällä eväät täydelliseen tyrmäykseen

Portugalin MM-ralli 9.-12.5. To: Testi-ek klo 10 ja EK1 klo 20.45 alkaen Pe: EK:t 2-9 klo 9.50 alkaen La: EK:t 10-18 klo 9.50 alkaen Su: EK:t 19-22 klo 8.50 alkaen

Kaksi viime vuotta rallin MM-sarjaa dominoinut Rovanperä pääsee tulevan kilpailun perjantaipäivään poikkeuksellisen herkullisista lähtökohdista. Kun kahden viime kauden mestari on ajanut tänä vuonna vain kaksi neljästä osakilpailusta, sijoitus MM-sarjassa on seitsemäs. Se on myös suomalaisen lähtöpaikka perjantain erikoiskokeille.