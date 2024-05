Jari-Matti Latvala julistaa: tämä asia tulee ratkaisemaan rallin MM-taistelun

Portugalin MM-ralli 9.-12.5. To: EK1 klo 20.45 alkaen Pe: EK:t 2-9 klo 9.50 alkaen La: EK:t 10-18 klo 9.50 alkaen Su: EK:t 19-22 klo 8.50 alkaen

Neljättä kautta Latvalan komennossa oleva Toyota on hallinnut MM-sarjaa viime vuodet mielin määrin. Kuljettajissa Toyotan mestaruusputki ulottuu vuoteen 2019, valmistajissakin vuoteen 2021.

Täksi kaudeksi Hyundai teki kuitenkin merkittävän kehitysloikan ja voitti ensimmäisen kerran historiassaan kauden kaksi ensimmäistä osakilpailua. Tämän jälkeen tahtipuikkoa on kuitenkin heiluttanut taas Toyota, ja japanilaisvalmistaja johtaa MM-sarjaa seitsemän pisteen erolla korealaisvastustajaansa.

Hyundain tallipäällikkö Cyril Abiteboul sanoo jopa yllättyneensä omiensa suorituskyvystä ja viittaa tällä siihen, että isojen kehitysloikkien ottaminen on nykyisten sääntöjen puitteissa äärimmäisen vaikeaa.

– Se, mistä ero tehdään, on kuljettajafiilis, se, että kuskilla on rento, hyvä fiilis ja hän pystyy saamaan sen parhaan suorituksen aikaan. Tämä on ratkaisevaa tänä vuonna varsinkin, Latvala sanoo MTV Urheilulle.