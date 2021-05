Suomalaisilla pelifirmoilla menee edelleen lujaa – viimeisimpänä taidonnäytteenä helsinkiläisstudion jättituotanto Play Station 5:lle: "Peliä tehtiin kuusi vuotta"

Suomalaiset pelialan yhtiöt jatkavat vahvaa työtään kansainvälisillä videopelimarkkinoilla. Viimeisimpien menestyjien joukossa on helsinkiläinen Housemarque Returnal-pelillään, joka on julkaistu yhtenä ensimmäisenä yksinomaan Play Station 5:lle julkaistuna pelinä. Sony julkaisi pelin viime viikolla.

Videopelialan yhdistys Neogamesin johtaja KooPee Hiltunen sanoo tuotannon olevan yhtiön ensimmäinen niin sanottu kolmen A:n tuotanto eli kansainvälisen tason iso tuotanto.

– Housemarquella on pitkä yhteistyö Sonyn kanssa, ja Sony luottaa suomalaisyhtiöön. Sony, jos joku, tietää pelimarkkinoista. Se on iso juttu, että Returnal on yksi ensimmäisistä peleistä, jotka julkaistaan uudelle alustalle eli PlayStation 5:lle, Hiltunen hehkutti Viiden jälkeen -ohjelmalle.

Housemarquen markkinointijohtaja Mikael Haveri kertoo pelin kehittelyn valmiiksi tuotteeksi vieneen noin kuusi vuotta.

– Pelin kehittäminen vei noin neljä vuotta. Sitä ennen sitä suunniteltiin noin kaksi vuotta. Tämä on Hollywood-elokuvan luokkainen tuotanto, Haveri sanoi.

Peliarvosteluja yhteen kokoavassa Metacritic-verkkojulkaisussa peli on saanut hyvät pisteet. Myyntiluvuista pelin julkaisija Sony ei ole vielä tässä vaiheessa kertonut.

– Metacriticissä pelin on arvostellut yli 90 arvostelijaa. Arvioiden keskiarvo on ollut 86/100. Hyvin on menestynyt ainakin arvosteluissa, Haveri kommentoi.

Neogamesin johtaja KooPee Hiltunen sanoo suomalaisilla olevan hyvä maine pelialalla.

– Meidät tunnetaan laadukkaista peleistä ja siitä, että meillä on kykyä toimittaa tuotteet loppuun asti, Hiltunen sanoo.

Remedy Entertainmentin Max Payne oli ensimmäinen suomalainen hittipeli

Suomesta on tullut sellaisia jättimenestyksiä kuten Rovion Angry Birds sekä Supercellin Clash of Clans ja Hayday. Muitakin menestystarinoita vuosien varrella on ollut. Koopee Hiltunen kävi Viiden jälkeen -lähetyksessä läpi tekijöitä muutaman menestyspelin takana.

Peliyhtiö Remedy Entertainment julkaisi suureen suosioon nousseen Max Payne -pelin jo 20 vuotta sitten eli vuonna 2001. Siitä tehtiin myös elokuva.

– Remedyllä ollut tapana uudistaa lajityyppejä. Max Payne toi jotakin uutta jämähtäneeseen toimintaseikkailulajityyppiin. Se on film noir -tyyppinen etsivätrilleri, joka muistetaan varmasti parhaiten 'bullet time' eli luotiaika-tyyppisestä hidastuksesta, jolla saatiin action-kohtauksiin lisää intensiteettiä, Hiltunen sanoo.

– Peli myi loistavasti ja oli ensimmäinen suomalainen iso hitti. Se toi euromääräistä menestystä Remedylle ja tunnettuutta suomalaiselle peliteollisuudelle pitkään sen jälkeen.

Supercellin Hay Day ja Clash of Clans

Koopee Hiltunen sanoo Supercellin olleen aina oikeassa paikassa, oikeaan aikaan ja oikean pelin kanssa. Näin kävi sekä Hay Dayn että Clash of Clansin suhteen. Molemmissa rakennetaan jotakin: Hay Dayssa farmia ja Clash of Clansissa kylää.

– Taloudellinen menestys perustuu siihen, että Supercell on ollut ensimmäisiä, joka on osannut ottaa käyttöön pelin sisäiset ostot. Eli peli itsessään on ilmainen, mutta pelin sisällä voi tehdä ostoja.

Hiltunen kertoo Supercellin pelien ohittaneen liikevaihdossa jo Star Warsin.

– Supercellin viidestä pelistä viisi on tehnyt yli miljardin liikevaihtoa. Clash of Clans ja sen jatko osan Clash Royale ovat tehneet enemmän liikevaihtoa kuin Star Wars.

Colossal Orderin Cities Skylines hyötyi Sim Cityn epäonnistumisesta

Cities Skylines on tamperelaisen Colossal Orderin menestyspeli.

– Sitä on suosittu kaupunkirakennuspeli, jota on myyty yli kuusi miljoonaa yksikköä. Siinä oli mukana onneakin, kun se julkaistiin vuonna 2015. Pari vuotta aiemmin oli tullut saman lajityypin SimCityn Buildt, joka ei ollut hyvä peli. Jengi oli pettynyt siihen. Cities Skylinesille oli pedattu lajityypin pelastajan rooli. Moni on sanonut, että peli oli sellainen kuin SimCityn Buildtin olisi pitänyt olla, Hiltunen analysoi.