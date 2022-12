Suomalaisella autopelillä edelleen miljoonia pelaajia päivittäin – studio paljasti ilouutisen: "Tuskinpa kovinkaan moni olisi uskonut"

Tänä vuonna kymmenen vuotta täyttäneen Fingersoftin menestynein peli on vuonna 2012 lanseerattu Hill Climb Racing. Se oli Rovion Angry Birdsin ohella ensimmäisiä suomalaisia mobiilipelihittejä. Aiemmin tänä vuonna uutisoitiin , että alkuperäinen HCR sai viime vuonna peräti 220 miljoona uutta pelaajaa.

– Totta kai on myönnettävä, että pelin suosion jatkuminen näin kymmenen vuoden jälkeenkin tuntuu hyvältä. Se on ehdottomasti osoitus siitä, että työntekijämme ovat onnistuneet siinä mitä he tekevät, Kylmäoja toteaa tyytyväisenä.