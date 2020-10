Suomalainen pelifirma sai 10 miljoonaa euroa rahoitusta, mutta konkurssi koitti kaikesta huolimatta: "Firma on niin hyvä, kuin sen viimeksi julkaistu peli"

Se on ollut yksi raskaimmin pääomitetuista suomalaisista pelialan startupeista, mikä tarkoittaa, että yhtiöön kohdistui paljon odotuksia. Nyt se kuitenkin on konkurssissa. Mitä tapahtui?

Jättiprojekti poltti kassaa

Nykyisin vallitseva ajattelu pelialalla on testata peli-ideoita mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, ja kehittää projekteja ketterämmin tiiviisti datan ohjauksessa.

Taustalla sarjayrittäjä Samuli Syvähuokon visio

Samoina vuosina alkunsa saaneista peliyhtiöistä, jotka keräsivät isot pääomasijoitukset, muutamista on tullut supermenestyjiä ja osa on ennätetty jo myydä ulkomaisille pelijäteille.

Menestyjiä tässä sarjassa ovat olleet erityisesti Supercell, Small Giant Games ja Seriously. Next Gamesin menestys on vaihdellut, mutta siitä tuli pörssiyhtiö.