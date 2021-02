Korona kasvatti pelaajamääriä – Supercellin Paananen MTV:n haastattelussa: Yhtiö etsii uutta hittipeliä ja tuskailee huippuosaajien saamiseksi Suomeen

Toimitusjohtaja Ilkka Paananen sanoo MTV Uutisten haastattelussa, että koronasta on ollut yhtiölle sekä haittaa että hyötyä.

– Ihmiset viettivät paljon aikaa kotona ja vapaaajan määrä kasvoi, kun harrastuksia tippui pois. Se tiesi enemmän aikaa ja rahaa käytettäväksi laitteiden äärellä. Samaan aikaan kilpailun määrä pelien välillä koveni entisestään.

Huippuosaajia halutaan Suomeen

Hittipelien luomisesta kisaava Supercell on muiden teknologiayhtiöiden kanssa kamppaillut jo vuosikausia huippuosaajien saamisesta Suomeen.

– Puhuin tästä asiasta päättäjille jo vuonna 2012, eikä tilanne ole meidän osaltamme yhtään helpottanut näiden vuosien aikana, vaikka haluaisinkin sanoa muuta. Ei riitä että olisimme Euroopan paras maa huippuosaajille, meidän täytyy olla maailman paras maa, ja siihen on valitettavasti vielä pitkä matka, Paananen harmittelee.

Hänen mukaansa asiaan ei ole yhtä ainutta ratkaisua. Suomeen palkattavien ulkomaalaisten osaajien lupaprosessit ovat liian hitaita ja monimutkaisia. Ei riitä, että huomioidaan vain yksittäinen työntekijä, vaan huomio tulee kiinnittää myös hänen mukanaan tulevaan puolisoon ja lapsiin.

– Saavatko lapset esimerkiksi paikan englanninkielisestä päiväkodista tai koulusta kesken lukuvuoden. Miten nopeasti pankkitilin saa avattua, Paananen antaa esimerkiksi.

Muutokset tuskaisen hitaita

Paanasen mielestä Suomen pitäisi luoda tavoite siitä, kuinka monta huippuosaajaa maahan pitäisi saada vuoden aikana.

– Kun itse puhun päättäjien kanssa, kaikki tiedostavat tämän ongelman. Kaikilla on herttainen samanmielisyys siitä, että asioiden tulisi toimia paremmin. Sitä ei kuitenkaan koeta tarpeeksi tärkeäksi prioriteetiksi, että asiaa alettaisiin viedä vauhdilla eteenpäin. Kaikki tapahtuu niin tuskaisen hitaasti.

Paanasen mukaan Suomella on lukuisia valttikortteja, joilla houkutella huippuosaajia Suomeen. Myös korona auttoi asiaa.

– Tänne olisi paljon tulijoita. Maailmalla nähdään, että Suomessa korona on hoidettu moneen muuhun maahan nähden hyvin. Lisäksi Suomi on turvallinen, täällä on maailman paras peruskoulu ja kaikki puhuvat englantia.

– Meillä Supercellissä ”yleinen vitsi” onkin, että jos ulkomaalainen perhe kestää täällä pimeän talven yli, niin silloin he jäävät tänne pysyvästi.

Daavit vastaan Goljat

Supercellissä työskentelee 340 työntekijää. Peliyhtiön kilpailijoilla työntekijämäärä on jopa kymmenen kertaa suurempi.

– Olemme siinä suhteessa kuin Daavid vastaan Goljat, me Daavidin roolissa, Paananen muotoilee.

Pienestä koostaan huolimatta peliyhtiö on pärjännyt hyvin. Supercellissä perusajatus ei ole tehdä sen kovemmin töitä tai kopioida muita, vaan tehdä muita fiksummin, innovoida, osallistaa käyttäjiä ja etsiä uusia kumppanuuksia. Myös teknologian tehostaminen on tärkeää.

– Olemme äärettömän kiitollisia jokaisesta, joka meillä on töissä. He kaikki ovat maailmanluokan huippuosaajia. Rekrytointia on tehty hitaasti vuosien varrella. Uusia huippuosaajia havitellaan jatkuvasti lisää.

– On ällistyttävää, kuinka pieni joukko voi saada uuden pelin aikaan. Tiimissä voi olla 5–9 tekijää, jolloin yksittäisellä työntekijällä on valtava rooli.

"Hyvä hytinä" uuden pelin julkaisemisesta

Supercell ei julkaissut viime vuonna yhtään uutta peliä. Tämän vuoden suhteen Paananen on toiveikas.

– Markkinoille tulee tuhansia pelejä per kuukausi. Koskaan ei voi tietää, mikä pelistä lähtee lentoon, mutta meillä on hyvä hytinä uusien peliaihioidemme suhteen.