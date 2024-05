Supercell julkaisee ensimmäisensä pelinsä yli viiteen vuoteen – tältä se näyttää

Panokset ovat kovat. Suomalaisyhtiö Supercell tunnetaan huippusuosituista peleistään, kuten Clash of Clans ja Hay Day, mutta edellisestä uudesta julkaisusta on aikaa viisi vuotta.

Hänen mukaansa uuden Squad Bustersin markkinoinnin painopiste on etenkin alkuun etenkin Länsi-Euroopassa ja Yhdysvalloissa, mutta kyseessä on globaali peli.

Katso videolta, miltä Squad Buster -peli näyttää:

Yhdistelmä aikaisemmista peleistä

– Mielestäni se [Squad Busters] on todella virkistävä lisäys Supercellin maailmaan. Se on tavallaan rento ja helppo peli, jollaista ei ole aikaisemmin nähty. Brawl Stars on hyvin kilpailullinen, Clash Royalessa taas on paljon teknisiä yksityiskohtia. Tähän peliin taas on yksinkertaista päästä sisään ja sitä on helppo pelata, Chau toteaa.