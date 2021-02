Suomessa kehitetään täysin uudenlaista hoitoa masennukseen – tämä videopeli saattaa muuttaa aivojen toimintaa

Voitaisiinko pelin avulla vaikuttaa aivoissa niihin osiin, jotka masentuneella toimivat eri tavalla ja voisiko tämä auttaa masennukseen sairastuneita? Näihin kysymyksiin etsitään vastausta Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston yhteisessä tutkimushankkeessa, jonka on määrä valmistua keväällä 2022 .

– Peli pyrkii parantamaan aivojen toimintaa niiltä osin kuin se on masentuneilla puutteellista, mutta samalla peli näyttää ja tuntuu viihdepeliltä.

Näkö parani tutkimuksessa sattumalta

– Tämä on konsepti sille, että aivojen toimintaa voidaan muuttaa peleillä kohdennetusti niin, että muutos on niin merkittävä ja vaikuttaa ihmisen arkielämään, Palva kertoo.

Yhdysvalloissa hyväksyttiin peli ADHD:n hoitoon

Pelien vaikutus aivoihin ja mielenterveyteen on kiinnostanut tutkijoita tällä vuosituhannella. Erilaisissa tutkimuksissa on pyritty selvittämään jopa puhtaasti viihteeksi luotujen videopelien vaikutusta mielenterveysongelmiin.

Tämän lisäksi terapiamuotoja on viety digitaaliseen maailmaan pelillistämisen keinoin. Pelillistämiseksi kutsutaan esimerkiksi tiedon esittämistä pelin keinoja hyödyntävässä muodossa. Palvan mukaan tälläkin hetkellä on käynnissä satojen miljoonien hanke, jonka tarkoituksena on tuoda kognitiivisen käyttäytymisterapian työskentelytapoja digitaaliseen muotoon.