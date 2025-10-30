Sarah Dzafce edustaa Suomea Miss Universum -kisoissa.
Universumin kauneimman titteli on matkannut viimeksi Suomeen tasan viisikymmentä vuotta sitten. Tänä vuonna himoittua kruunua tavoittelee Miss Suomeksi valittu Sarah Dzafce.
Hän matkustaa kisapaikalle Thaimaan Bangkokiin jo lauantaina. Finaali on ohjelmassa 21.11. Dzafce on valmistautunut tiukkaan kisarupeamaan kuin huippu-urheilija. Erityisesti hän on panostanut henkiseen valmistautumiseen.
– Yksi valttikorttini, miksi Miss Suomi -kilpailussakin omasta mielestäni pärjäsin, oli se, että itsevarmasti olin asennoitunut ensimmäisestä päivästä asti, että tulen voittamaan. Sen kun pidin, niin siitä huokui ulospäin itsevarma energia. Saman aion pitää myös Thaimaassa, Dzafce kertoo.
Hurjat palkinnot
Miss Universum -voittajan on vuosien aikana huhuttu kuittaavan melkoisen palkintopotin. On puhuttu luksusasunnosta New Yorkissa vuodeksi sekä satojen tuhansien dollarien palkintorahoista. Dzafce ei vahvista huhuja, sillä palkinnot ovat hänen mukaansa salaisia.
– Näitä ei julkaista etukäteen. Sitä ei ole virallisista lähteistä sanottu. On kirjoiteltu isoista rahasummista, mutta asia selviää vasta sitten, kun saan sen kirkkaimman kruunun, niin voin sitten tulla kertomaan, Dzafce naurahtaa.