Suomen naisten jääkiekkomaajoukkueen avausottelu Milanon talviolympialaisissa siirtyy viikolla eteenpäin.

Naisleijonien oli tarkoitus kohdata Kanada olympialaisten avausottelussaan torstai-iltana. Suomen joukkue on kuitenkin pahan norovirusepidemian kourissa.

Ottelupäivän aamujäiltä puuttui peräti 13 pelaajaa, jotka olivat joko sairastuneet tai norovirukseen altistumisen takia karanteenissa. Harjoituksiin osallistui vain kymmenen pelaajaa. Sääntöjen mukaan joukkueeseen on voitava nimetä vähintään 15 pelaajaa.

Kansainvälinen olympiakomitea ja Kansainvälinen jääkiekkoliitto päättivät yhdessä Suomen ja Kanadan joukkuidenjohdon kanssa ottelun siirtämisestä viikolla eteenpäin.

Ottelun uusi ajankohta on 12. helmikuuta kello 15.30 Suomen aikaa. Suomen on määrä avata kisaurakkansa lauantain ottelulla Yhdysvaltoja vastaan.