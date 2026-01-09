Pöllöraadissa keskityttiin ajankohtaisiin kysymyksiin maailmalta ja erityisesti Yhdysvaltojen ja Suomen suhteeseen.
Vuoden ensimmäisessä Huomenta Suomen Pöllöraadissa keskustelemassa olivat Maaseudun Tulevaisuuden päätoimittaja Jouni Kemppainen, kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö Kulta ry:n pääsihteeri Rosa Meriläinen sekä MTV Uutisten politiikan toimittaja Maria Nykänen.
Ensimmäiseksi puheenaiheeksi nousi Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin New York Timesille antama haastattelu ja eräs erityinen kohta sieltä.
New York Times kysyi Trumpilta, kumpi on hänelle suurempi prioriteetti: Grönlannin saaminen vai sotilasliitto Naton säilyttäminen. Trump ei suostunut vastaamaan suoraan, mutta myönsi, että hänen on mahdollisesti tehtävä valinta näiden kahden välillä.
– Huomattavan huolestuttava asia. Suomeksi sanottuna se Nato, johon Suomi liittyi, ei ole enää sama Nato, toteaa Maaseudun Tulevaisuuden Kemppainen.
Onko presidentti Alexander Stubbin läheisistä väleistä presidentti Trumpiin ollut hyötyä?
– Stubb ilmeisen taitavasti supliikki-diplomaattina silittelee Trumpin kultaista kruunua oikein tavoin, mutta ei se tietenkään riitä. On selvää, ettei Suomella ole yksin sellaista nyrkkiä taskussa, jota valtaa, voimaa ja rahaa kunnioittavat ihmiset pelkäisivät.
Presidentit Trump ja Stubb Floridassa Trumpin golf-radalla maaliskuussa 2025.Presidentinkanslia
Tämän vuoksi Suomen suhdetta Yhdysvaltoihin ei Meriläisen mielestä pidä ajatella sen kautta, että "Suomi ja Yhdysvallat, vaan Suomi ja sen liittolaiset ja Yhdysvallat".
Kemppaisesta on selvää, että niin pitkään kuin Yhdysvallat on kiinnostunut Suomen strategisesta asemasta, se on hyvä. Sekin on hyvä, jos Stubb on tavalla tai toisella pyrkinyt pitämään Suomea kiinnostavana Yhdysvaltojen näkökulmasta, Kemppainen ajattelee.
Toisin sanoen Stubbin läheisyydestä Trumpiin ei päätoimittajan mielestä ole ollut haittaa.
– Mutta mitä hyötyä siitä on, sitähän ei kukaan tiedä, tuskin Stubb ja Trump itsekään. Sen verran ailahtelevaa on tämä meininki.
Joka tapauksessa Stubb sai sinetöityä Yhdysvaltojen kanssa jättimäisen 11 jäänmurtajan sopimuksen.
MTV Uutisten Maria Nykänen nostaa esille myös julkisen palautteen, siis kritiikin siitä, että Suomi myötäilee Yhdysvaltoja eikä ole sanonut vastaan riittävän jämäkästi.
– Mitä hyötyä siitä olisi, että lähdettäisiin kovin sanoin Trumpia arvostelemaan, kun ei ole mitään katetta niille koville puheille, Nykänen kysyy.
Meriläinen heittää äidillisen vertauksen.
– Kivoja kavereita on tällä hetkellä maailmassa rajallinen määrä. Jonkin verran täytyy kaveerata myös niiden ei kivojen kavereiden kanssa.
Joonas Mustonen työskentelee MTV Uutisissa etusivu- sekä uutistoimittajana. Mustonen seuraa laajasti uutisia ja ilmiöitä meillä Suomessa ja muualla maailmassa. Mustoseen voit olla yhteydessä sähköpostitse joonas.mustonen@mtv.fi.