Trumpin valtausuho ei laannu – "Suomi on puun ja kuoren välissä"

New York Times kysyi Trumpilta, kumpi on hänelle suurempi prioriteetti: Grönlannin saaminen vai sotilasliitto Naton säilyttäminen. Trump ei suostunut vastaamaan suoraan, mutta myönsi, että hänen on mahdollisesti tehtävä valinta näiden kahden välillä.

Pöllöraadissa keskityttiin ajankohtaisiin kysymyksiin maailmalta ja erityisesti Yhdysvaltojen ja Suomen suhteeseen.

Niinkin tylsältä kuin Pohjoismaiden yhteistyö kuulostaa, Kemppaisen mukaan se on nyt "tärkeämpää kuin koskaan".

"Stubb silittelee Trumpin kultaista kruunua oikein"

– Stubb ilmeisen taitavasti supliikki-diplomaattina silittelee Trumpin kultaista kruunua oikein tavoin, mutta ei se tietenkään riitä. On selvää, ettei Suomella ole yksin sellaista nyrkkiä taskussa, jota valtaa, voimaa ja rahaa kunnioittavat ihmiset pelkäisivät.

Tämän vuoksi Suomen suhdetta Yhdysvaltoihin ei Meriläisen mielestä pidä ajatella sen kautta, että "Suomi ja Yhdysvallat, vaan Suomi ja sen liittolaiset ja Yhdysvallat".