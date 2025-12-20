BBC ylistää artikkelissaan suomalaista joulun viettoa.
Britannian yleisradio BBC on kirjoittanut sivuilleen artikkelin suomalaiseen joulun viettoon liittyen. Jutussa kiinnitetään erityisesti huomiota siihen, että Suomessa joulu on alkanut jo hyvissä ajoin pikkujoulujuhlinnan muodossa.
Jutussa todetaan, että pikkujoulukausi käynnistyy jo marraskuussa. BBC:n mukaan juuri lukuisat pikkujoulujuhlat tempauksineen tekevät Suomesta joulun kuninkaan. Jutussa nostetaan esille, että perinteinen juhlajuoma pikkujouluissa on glögi. Myös muita pikkujoulun juhlajuomia esitellään:
– Monissa pikkujouluissa tarjotaan usein myös olutta, viiniä, vodkaa ja salmiakkikoskenkorvaa.
Lue myös: Hämmentävästä juomasta tuli ilmiö Suomessa
Jutussa varoitellaan, että kun pidättyväiselle kansalle tarjotaan tarpeeksi vahvoja juomia, niin tilanne voi kärjistyä nopeasti. Jutussa nostetaan esille muun muassa poliisin saamia hälytysmääriä pikkujoulukauden aikana.
Juhlien jälkeinen juoruilu ei pelota
Jutussa mainitaan myös, että toisin kuin muissa kulttuureissa, Suomessa ei niinkään pelätä juhlien jälkeistä juoruilua, vaan asiat osataan ottaa rennommin.
Helsingissä asuva muusikko Toni Tikkanen kertoo BBC:n haastattelussa, että jos pikkujoulujuhlissa tapahtunut kömmähdys on pelkkää hölmöilyä, niin juoruilu rajoittuu lähinnä ”Teppo teki sen taas” -tyyliseksi rupatteluksi.
Lue myös: Suoraan töistä pikkujouluihin? Näin loihdit arkiasusta hetkessä juhlavamman
Artikkelissa todetaan, että tarve löytää iloa Suomen pimeän kauden aikana on liian tärkeää, jotta pelko nöyryytyksestä tai maineen tahraamisesta voisi pilata sitä.