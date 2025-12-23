Suomi sai kyseenalaista maailmanlaajuista huomiota juuri joulun alla uutiskanava CNN:ltä. Aihe on mitä herkullisin: Venäjän sudet tappavat joulupukin poroja enemmän kuin aiempina vuosina.
Yhdysvaltalaiskanava CNN vieraili Kuusamossa, jossa poroisäntä Juha Kujala kertoi elinkeinostaan sekä susihyökkäysten kasvusta. Lähes päivittäin joku hänen poroistaan on joutunut suden suuhun.
– Tämä vuosi on ollut pahin, Kujala kuvailee CNN:lle kyyristyessään jälleen uuden pororuhon äärelle lumeen.
Maa- ja metsätalousministeriön tilastot tukevat Kujalan arviota. Vuonna 2025 on tilastoitu yli 2000 poroihin kohdistunutta susien hyökkäystä. Lukema on uusi ennätys vuodesta 2013 ylläpidetyssä tilastossa. Luonnonvarakeskuksen tilastojen mukaan myös susien määrä on kasvanut Suomessa räjähdysmäisesti viimeisen vuoden aikana. 2020-luvulla lukema on pyörinyt 300 suden paikkeilla, vuonna 2025 lukema on jo 430.
Susien sekä niiden tekemien hyökkäysten kasvu johtuu osittain Ukrainan sodasta, arvioivat sekä poroisäntä Kujala että avointen lähteiden tiedusteluryhmän Black Bird Groupin tiedusteluasiantuntija John Helin. Kun Venäjä on rekrytoinut sotaan joukkoja myös maansa rajaseuduilta, sinne on jäänyt aiempaa vähemmän kausityöläisiä sudenmetsästykseen.
CNN on haastatellut jutussaan myös Luonnonvarakeskuksen vanhempaa tutkijaa Katja Holmalaa, joka pitää miesten teoriaa täysin mahdollisena.
– Ennen Ukrainan sotaa susia metsästettiin hyvinkin tehokkaasti ja niistä myös maksettiin kunnon palkkioita, Holmala kertoo.
Kujala toivoo, että susien metsästystä kritisoivat tahot vierailisivat heidän luonaan.
– Näkisivät tuskamme, kun olemme taas menettäneet poron, Kujala sanoo.
Yksi keskeisimpiä tehtäviä poronhoitoon onkin susienmetsästys. CNN:n jutussakin hän lähtee koirineen ja kivääreineen suden jälkien perään.
Suomessa CNN:n vierailusta Kuusamossa uutisoi ensimmäisenä Yle.