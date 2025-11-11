Asiaa tutkitaan poliisin mukaan törkeänä metsästysrikoksena, koska tapahtuman yhteydessä on ammuttu rauhoitettu susi.

Metsästäjä ampui metsästyskoiransa kimpussa olleen suden Joensuun Itikkavaarassa lauantaina. Asiasta kertoo poliisi.

Tapaus sattui, kun metsästäjä oli kuullut noustessaan rinnettä ylös outoa ääntä koiransa menosuunnasta. Päästyään kumpareen päälle hän oli havainnut noin 30 metrin päässä edessään kaksi sutta.

Metsästäjän pohjanpystykorva oli ollut toisen suden hampaissa. Metsästäjä oli huutanut voimakkaasti ja yrittänyt saada sudet pois koiransa kimpusta. Toinen susi oli juossut paikalta pois, mutta toinen yritti koira suussaan poistua alarinteen suuntaan, poliisin tiedotteessa kerrotaan.

Poliisin mukaan metsästäjä ampui tämän seurauksena kiväärillä sutta.

Laukauksen jälkeen susi oli kaatunut, mutta koira oli ollut vielä suden hampaissa. Tämän jälkeen metsästäjä ampui sutta vielä kahdesti.

Metsästäjä oli tapahtuman jälkeen soittanut asiasta hätäkeskukseen ja lähtenyt viemään koiraansa eläinlääkärille. Koira loukkaantui vakavasti.

Asiaa tutkitaan poliisin mukaan törkeänä metsästysrikoksena, koska tapahtuman yhteydessä on ammuttu rauhoitettu susi. Esitutkinnan jälkeen tapaus siirtyy syyttäjälle syyteharkintaan.