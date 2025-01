Koira sylissään huutanut nainen pysäytti suden Siuntiossa: "Ei ole kaupunkilaisena tullut mieleenkään"

Siuntiossa asuvan naisen aamulenkki keskeytyi susikohtaamiseen.

Juna-aseman lähellä Siuntiossa asuva nainen kertoo MTV Uutisille lähteneensä normaaliin tapaan aamulenkille koiransa varhain tiistaiaamuna. Kovin pitkälle hän ei päässyt, kun näki kauempana suuren eläimen jolkottelevan tien yli.

– Aluksi luulin, että se on koira. Kun katsoin sitä uudestaan tarkemmin, huomasin sen valtavan koon. Päätin, että oli mikä oli, niin me lähdemme toiseen suuntaan.

Pian nainen tajusi, että eläimen täytyy olla susi.

Susi kääntyi naisen ja tämän koiran perään.

– Näin, että susi on meidän perässämme ja aloimme juosta vauhdilla karkuun.

Susi pysähtyi huutamalla

Nainen yritti tavoittaa puolisoaan useaan otteeseen puhelimitse, jos tämä sattuisi vielä olemaan kotona. Hän soitti myös hätäkeskukseen.

– Ei ole koskaan kaupunkilaisena tullut mieleenkään, että susi tulisi vastaan, niin ei siinä oikein tiennyt miten olisi pitänyt toimia.

Nainen sai lopulta muutamien kymmenien metrien päähän tulleen suden pysähtymään huutamalla.

– Pelkäsin itseni, mutta vielä enemmän koirani puolesta, että susi nappaa sen. Koskaan ei voi varmasti tietää, mitä petoeläin tekee. Otin koiran syliini ja susi jäi katsomaan meitä pitkäksi aikaa.

Susi poistui vasta kun juna-aseman suunnasta tuli muita ihmisiä.

Poliisilta karkotuspäätös

Poliisi kertoo, että Siuntion keskustan alueella liikkuneesta sudesta on annettu karkotuspäätös. Voimassa on myös aiemmin Siuntion länsipuolella olevalle alueelle tehty karkotuspäätös, eli tällä hetkellä Siuntiossa on voimassa kaksi karkotuspäätöstä.

Tämän vuoden puolella Länsi-Uudenmaan poliisille on välitetty hätäkeskuksen kautta 24 susihavaintoihin liittyvää tehtävää. Nämä ilmoitukset ovat tulleet Espoon, Kauniaisen, Siuntion, Inkoon ja Raaseporin alueilta.

− Tilannekuvamme mukaan susia liikkuu koko Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen alueella. Poliisi seuraa jatkuvasti susitilannetta yhteistyössä Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten kanssa, kertoo komisario Markus Ramstedt tiedotteessa.

Uhkaavissa tilanteissa soita hätänumeroon

Vaaraa aiheuttavissa tilanteissa poliisi kehottaa soittamaan hätänumeroon 112.

Vaaraa aiheuttava tilanne voi olla esimerkiksi sellainen, jossa peloton susi on piha-alueella ja kiertelee sen lähiympäristössä poistumatta. Myös silloin on syytä soittaa hätänumeroon, jos peloton susi lähestyy ihmistä tai yrittää vahingoittaa ihmistä tai kotieläintä.

Muista susihavainnoista voi ilmoittaa paikalliselle petoyhdyshenkilölle.

Myös Länsi-Uudenmaan riistanhoitoyhdistyksestä vahvistetaan, että Siuntion aseman lähistöllä on tiistaiaamuna liikkunut yksinäinen susi.

– Havaintoja susista tehdään alueellamme satunnaisesti. Ehkä viime vuoden aikana niitä nähtiin normaalia enemmän, riistahoitoyhdistyksestä kerrotaan MTV Uutisille.

Länsi-Uudenmaan riistahoitoyhdistyksen toimialue on Hangosta Kirkkonummen läntiselle rajalle.

Suden havainnut nainen ei halua esiintyä jutussa nimellään, koska aihe on paikkakunnalla herkkä. Hänen henkilöllisyytensä on toimituksen tiedossa.