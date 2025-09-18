MTV Uutisten tietojen mukaan valtio on sallimassa suden metsästyksen aiempaa vapaammin.

Kesällä voimaan tullut EU-sääntely siirsi suden tiukemman suojelun piiristä astetta alemmaksi. Aiemmassa sääntelyssä tappaminen oli lähtökohtaisesti kielletty ja tästä voitiin poiketa poikkeusluvalla.

Uudessa sääntelytasossa metsästys on lähtökohtaisesti sallittu, mutta jäsenmaita sitovat tarkat velvoitteet seurata susikantoja ja ryhtyä toimenpiteisiin, mikäli lajin suojelu vaarantuu.

EU-tason sääntely ollaan tuomassa myös Suomen metsästyslakiin. Käytännössä suden ympärivuotinen rauhoitus ollaan poistamassa koko Suomessa.

Aiemmassa luonnoksessa rauhoitus olisi säilytetty poronhoitoalueilla. Tietyt rauhoitusajat kuitenkin säilytettäisiin ja kantojen kehitystä seurattaisiin entistä tarkemmin.

Uuden lain yksityiskohdat ovat vielä auki ja metsästyksen tarkemmat pelisäännöt täsmennetään asetuksilla.

Vahingot kasvussa

Ilmoitettujen susivahinkojen määrä on noussut selvästi viimeisen reilun vuosikymmenen aikana.

Vuodesta 2021 alkaen vahingoissa korostuu Venäjältä tulleiden susien tekemät porovahingot, mutta susikannat ovat kasvaneet koko Suomessa.

Susivahinkojen määrä on noussut viime vuosina selvästi. Kuva: MTV

WWF muistuttaa, että susi on edelleen suojeltava laji.

– Susi on Suomessa erittäin uhanalainen laji, se ei voi hyvin. Susi ei ole suotuisalla suojelun tasolla, arvioi WWF Suomen ohjelmajohtaja Petteri Tolvanen.

Luontojärjestö painottaisi metsästyksen sijaan muita keinoja susivahinkojen hillitsemiseksi.

– Parasta lääkettä suden ja ihmisen rinnakkaiselon rakentamiseen on vahinkojen ennaltaehkäisy, Tolvanen jatkaa.

Käytännössä järjestön mukaan ennaltaehkäisy voisi olla esimerkiksi suoja-aitojen rakentamista kotieläimille tai laumanvartijakoirien käyttöä.

Uusi metsästyslaki tullee eduskunnan käsittelyyn marraskuun aikana.