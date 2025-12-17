Henkilöauton kuljettaja ei loukkaantunut törmäyksessä. Loukkaantunut susi poistui tapahtumapaikalta maastoon.

Uudellamaalla Inkoossa henkilöauto törmäsi suteen keskiviikkona aamupäivällä. Susi loukkaantui törmäyksessä ja poistui tapahtumapaikalta maastoon.



Länsi-Uudenmaan poliisi kertoi keskiviikkona iltapäivällä, että loukkaantunutta sutta jäljestettiin. Tällaisissa tehtävissä riistanhoitoyhdistykset avustavat poliisia.



Henkilöautossa oli vain kuljettaja, eikä hän loukkaantunut törmäyksessä.



Poliisin yleisten toimintaohjeiden mukaan sudesta tulee ilmoittaa petoyhdyshenkilölle, jos tilanne ei ole akuutisti uhkaava. Petoyhdyshenkilöön otetaan yhteyttä esimerkiksi silloin, jos havaitsee suden jäljet tai näkee suden etäällä, mutta susi ehtii poistua havaittuaan ihmisen.



Akuuteissa vaaratilanteissa on soitettava hätänumeroon 112 ja hakeuduttava suojaan sisätiloihin.