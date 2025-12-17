Autonkuljettaja on törmännyt suteen Inkoossa Uudellamaalla. Haavoittunut eläin on yhä elossa.
Inkoon Degerbyntiellä tapahtui tänään keskiviikkona noin kello 9.30 kolari, jossa autoilija törmäsi suteen.
Susi loukkaantui poliisin tiedotteen mukaan törmäyksessä ja poistui tapahtumapaikalta maastoon.
Sutta etsivät nyt SRVA:n eli suurriistavirka-avun vapaaehtoiset.
Poliisin yleiset toimintaohjeet
Poliisi kehottaa soittamaan hätänumeroon, jos kohtaa suden ja siitä voi aiheutua akuuttia vaaraa. Tällaisessa tapauksessa on myös hakeuduttava mahdollisuuksien mukaan suojaan sisätiloihin.
Jos tilanne ei ole uhkaava, sudesta on hyvä ilmoittaa petoyhdyshenkilölle.
Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, jos havaitsee suden jäljet tai näkee suden etäällä, mutta susi poistuu ihmisen havaittuaan.