Suomalaisasiantuntija Trumpin ja Putinin tapaamisesta: Ilmassa on varovaista optimismia

Suomalaisasiantuntijan mukaan ilmassa on varovaista optimismia, kun maailma valmistautuu Putinin ja Trumpin perjantaiseen Ukraina-tapaamiseen.

Ukrainan rauhaa on pohjustettu tänään keskiviikkona korkean tason keskusteluissa EU-johtajien sekä Ukrainan ja Yhdysvaltojen presidenttien kesken.



Keskusteluihin osallistuneen presidentti Alexander Stubbin mukaan presidentti Donald Trump otti hyvin vastaan eurooppalaisten evästykset perjantain tapaamiseen Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa.

Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan professorin Tuomas Forsbergin mukaan siitä ei ole kuitenkaan varmuutta, viekö Trump Euroopan johtajien terveiset todella perjantain neuvotteluihin ja Putinille.

– Se on iso kysymys, joka aiheuttaa hermostuneita olotiloja jonkin verran. Ei ole varmuutta siitä, onko sama Trump perjantaina neuvottelemassa Putinin kanssa kuin on ollut tänään kokouksessa eurooppalaisten johtajien kanssa, Forsberg kommentoi Kymmenen uutisissa.

– Kahdessa päivässä käsitykset voivat muuttua, mutta ainakin tänään oli ilmassa toiveikkuutta siitä, että samalla sivulla ollaan.

Forsbergin mukaan ilmassa on tällä hetkellä varovaista optimismia myös sen suhteen, että kokous voisi tuottaa joitain tuloksia.

– Ja jos se ei tuo tuloksia, Yhdysvallat ja Euroopan liittolaiset aiheuttavat Venäjälle lisäpaineitta.

Miksi Stubb on niin iso tekijä?

Stubb on ollut Ukraina-keskusteluissa näkyvässä roolissa isojen EU-maiden johtajien rinnalla.

Forsbergin mukaan asemaan ovat auttaneet Stubbin asiantuntemus, hänen kykynsä tiivistää olennainen ja hyvät verkostot, joista näkyvin esimerkki oli golfdiplomatia Trumpin kanssa.

– Vaikuttamassa on ollut myös Suomen hyvin selkeä linja Ukrainan tukemisessa ja Venäjän hyökkäyksen tuomitsemisessa.