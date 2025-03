Risto E. J. Penttilä: Trump saattaa todeta, että "Alex is my man"

Presidenttien ystävällismielinen golfkierros saattaa pedata Suomelle kokoaan suurempaa roolia maailmanpolitiikassa, arvioi kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E. J. Penttilä.

Presidentti Alexander Stubb tapasi lauantaina Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin hänen kartanollaan Mar-a-Lagossa, Floridassa.

Presidentit tapasivat aamiaisella, pelasivat kierroksen golfia ja lounastivat yhdessä. Molemmat presidentit julkaisivat yhteiskuvan golfmailat kädessä ja hymyt kasvoilla.

Kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E. J. Penttilä pitää tapaamista Suomen ja Euroopan kannalta tärkeänä.

– Kekkonen kalasti, Stubb golfaa. Suomen valtionjohtajat tekevät aina sitä, mikä on kansakunnan edun mukaista, niin nytkin.

– On tietenkin tärkeää, että meillä on suora linkki kahden presidentin välillä.

Epävirallisen vierailun aikana keskusteltiin muun muassa Suomen ja Yhdysvaltojen suhteista, jäänmurtajista, sekä ajankohtaisista ulkopoliittisista kysymyksistä, etenkin Ukrainasta.

1:01 Katso Yhdysvaltain kirjeenvaihtajan Mari Karppisen raportti Stubbin ja Trumpin tapaamisen sisällöstä.

Ajankohta on merkittävä, sillä käynnissä ovat neuvottelut rauhasta Ukrainaan, sekä keskustelut Yhdysvaltojen ja Euroopan välisistä suhteista, joita esimerkiksi kauppatullit ovat huojuttaneet.

– Tässä on nyt niin paljon liikkuvia osia, että Trump varmaan haluaa hyvät yhteydet Eurooppaan. Suomi on identifioitu maana, joka on pragmaattinen ja jonka kanssa voidaan keskustella.

– Jos Ukraina-prosessissa tarvitaan lisävoimia Euroopasta, niin varastossa on Suomen presidentti.

"Stubb on Trumpin hyvien kaverien sarakkeessa"

Penttilän mukaan Stubbilla on paljon hyviä henkilökohtaisia suhteita Yhdysvaltoihin, ja nämä ihmiset ovat saattaneet suositella Trumpille hänen tapaamistaan.

Lauantain golf-seurueeseen kuului muun muassa vaikutusvaltainen republikaanisenaattori Lindsey Graham, joka on ollut Stubbin vieraana Suomessa viime elokuussa.

– Stubb pelaa hyvin golfia, mutta sen lisäksi hän on henkilö, jolla on hyvä maine Euroopassa, Yhdysvalloissa, sekä laajemmin globaalisti.

Penttilän mukaan Suomen suhteet ovat hyvät Ukrainaan ja Eurooppaan, asema Natossa on vahva ja Yhdysvalloissa Suomea arvostetaan.

– Voi olla, että jossain vaiheessa presidentti Trump toteaa, että "Alex is my man".

– Jos tällainen hetki tulee, Suomi on hyvässä asemassa.

Trump yltyi jopa kehumaan Truth Social -palvelussa julkaisemassaan viestissä Stubbin golftaitoja.

– Trumpin maailmassa kaikki on henkilökohtaista ja presidentti Stubb on nyt tässä hyvien kaverien sarakkeessa, Penttilä arvioi naurahtaen.

Myös ulkopolitiikka on Trumpille henkilökohtaisia kohtaamisia ja suhteita. Sitä myös tämän tapaamisen rentoudella ja epävirallisuudella mahdollisesti haluttiin viestiä.

– Tämä on Trumpin maailmaa, jossa valtioiden johtajat keskenään sopivat asioista. Suomen kanssa ei nyt sovittu isoista asioista, mutta kuitenkin kaikki on henkilökohtaista.

"Ei ole montaa eurooppalaista johtajaa, jotka pystyisivät tähän"

Ukrainan tilanteesta on viime viikkoina keskusteltu kiivaasti. Yhdysvallat on neuvotellut sekä Ukrainan että Venäjän kanssa Saudi-Arabiassa, ja samaan aikaan Eurooppa on valmistellut muun muassa rauhanturvaajajoukkojen lähettämistä.

Suurta askelta kohti rauhaa ei kuitenkaan ole vielä nähty.

– Sodan lopettaminen on vaikeampaa kuin sen aloittaminen. Senhän näemme nyt, ettei se ole niin helppoa kuin jotkut ehkä luulivat.

5:01 Näin Risto E. J. Penttilä arvioi Trumpin ja Putinin puhelun sisältöä viime viikolla.

Penttilän mukaan tällä hetkellä nähdään, että Yhdysvallat selvästi haluaa nähdä ratkaisuja ja nopeasti.

– Voi olla, että Stubbia, joka on nyt tavannut [Volodymyr] Zelenskyiä ja Trumpia, tullaan pyytämään jonkinlaiseen rooliin tässä.

Penttilän mukaan rooli sopisi Suomelle hyvin. Hänen on vaikea nähdä kovin montaa eurooppalaista johtajaa, jotka pystyisivät sen homman tekemään ilman henkilökohtaisia rasitteitaan.

– On muistettava, että tämä oli kuitenkin vain golfkierros. Vielä ei ole Ukrainan kuin Euroopankaan transatlanttisia suhteita laitettu uuteen uskoon, mutta tämä oli tärkeä startti Trumpin maailmassa, jossa henkilökohtaiset suhteet ovat tärkeitä.