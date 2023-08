Stubb kommentoi Prigozhinin kuolemaa: "Tuntuu karulta, että poliittinen johto voi murhata vastustajiaan"

– Mutta voimme varmasti jo tässä vaiheessa vetää sen johtopäätösksen, että naapurimaamme, eli Venäjän hallinto Putinin johdolla, on brutaali, häikäilemätön, ja kyyninen.

– Se on, koska sillä ei ole poliittisesti tai taloudellisesti varaa olla tukematta. Mutta näkisin eliitin tilanteen sellaisena, että he ovat uppoavassa sukellusveneessä, ja jos joku sieltä yrittää luukun nostaa, kohtalo näyttää olevan aika raju ja karu, Stubb vastaa ja jatkaa:

Faktoja pimennossa, video väitetystä turmasta leviää

Keskiviikkona 23. elokuuta levisi tieto, että Jevgeni Prigozhinin lentokone on pudonnut Venäjällä ja Wagner-ryhmään liitetty Telegram-kanava Grey Zone julisti hänen kuolleen.

Venäjän presidentti Vladimir Putin "lähes varmasti" määräsi Venäjän sotilasjohdon ampumaan Wagner-johtaja Jevgeni Prigozhinin koneen alas, arvioi yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).