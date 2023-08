Tutkija: Wagnerin korvaamista on valmisteltu juhannuskapinasta lähtien – "Ettei koko korttitalo romahtaisi"

Wagneriin perehtynyt asiantuntija ja Tampereen yliopiston väitöskirjatutkija Mikko Räkköläinen uskoo, että Wagnerin korvaamista on suunniteltu jo juhannuksesta lähtien.

– Tämä parin kuukauden väli on luultavasti käytetty siihen, että on katsottu, miten Wagner, Prigozhin ja hänen kontaktinsa Afrikassa voidaan korvata, Räkköläinen sanoo.

Wagnerin tiedetään toimineen tai toimivan Afrikassa esimerkiksi Malissa, Sudanissa, Mosambikissa ja Keski-Afrikan tasavallassa. Ryhmää on syytetty mantereella myös sotarikoksista.

Pitkän kehityksen huipennus

Wagnerin korvaamista on valmisteltu

Toisena esimerkkinä on Prigozhinin yhteistyökumppanina pidetyn venäläiskenraali Sergei Surovikin potkut Venäjän ilma- ja avaruusvoimien komentajan paikalta.

Venäjän valtionmedia: Kenraali Sergei Surovikin on erotettu

– Tämä viittaa siihen, että myös asevoimien sisällä parin kuukauden aika on käytetty siihen, että on metsästetty Wagner-yhteyksiensä takia epäluotettavina pidettyjä ihmisiä. Heistä varmaan on hankkiuduttu eroon tai nyt viimeistään hankkiudutaan, Räkköläinen toteaa.