Ruumispusseja kannetaan Prigozhinin lentokoneen turmapaikalta

Videolla näkyy, miten ainakin kolme ruumispussia kannetaan pois turmapaikalta. Videolla on lisäksi kuvaa tuhoutuneen lentokoneen osista.

Venäjän ilmaliikenneviraston mukaan sekä Jevgeni Prigozhin että Wagner-ryhmän kakkosmiehenä pidetty Dmitri Utkin olivat pudonneen lentokoneen matkustajalistalla. Wagner-ryhmään liitetty Telegram-kanava Grey Zone on sanonut Prigozhinin menehtyneen .

Lentokone oli tiettävästi matkalla Moskovasta Pietariin. Venäjän ilmaliikenneviraston mukaan tapauksen tutkinta on aloitettu.

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War puolestaan arvioi, että presidentti Vladimir Putin "lähes varmasti" määräsi Prigozhin koneen ammuttavaksi alas. Kreml tai Venäjän puolustusministeriö eivät ole virallisesti kommentoineet asiaa, Reuters kirjoittaa.