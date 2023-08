Miksi Wagnerin johtokaksikko matkusti samassa koneessa? "Kiinnostavaa, että he ovat kokeneet olevansa turvassa"

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War arvioi, että Wagner-johtaja Jevgeni Prigozhinin likvidoinnin takana on Venäjän presidentti Vladimir Putin.

" Prigozhin joko yrittää uudestaan tai kuolee"

MTV Uutisten Maailma & Kotimaa -toimituksen päällikkö Mirja Kivimäki sanoo olevansa yllättynyt, jos päätös Progozhinia kuljettaneen koneen alasampumisesta olisi peräisin joltain muulta, tai jos kyseessä olisi aidosti onnettomuus.

– Tästä on sanottu jo silloin, kuin Wagnerin juhannuskapina oli, että Prigozhin joko yrittää uudestaan tai kuolee kuuden kuukauden sisällä, Kivimäki sanoo.

Myös ulkopoliittisen instituutin tutkijatohtori Kristiina Silvan uskoo esiin tulleiden tietojen ja videoiden perusteella, ettei kyseessä ole tavallinen onnettomuus.

– On vielä auki, onko kone ammuttu alas. Pommiteoriaa on myös väläytelty. Mitä tulee tekijään, sitä emme koskaan saa tietää, Silvan sanoo.

– Kyllä varmaan kaikkien katseet kohdistuvat tällä hetkellä Kremliin. Jos ei itse Putiniin, johonkuhun hänen lojaaleista tukijoistaan.

1:16 Kuka oli SS-tatuoitu Wagnerin perustaja, Dmitri Utkin?

Miksi Wagner-johto oli samassa koneessa?

Jevgeni Prigozhinin kanssa samassa koneessa matkusti myös hänen ykkösmiehensä Dmitri Utkin.

Venäjän ilmatilassa oli eilisiltana toinenkin kone, jonka Wagner-ryhmä kertoi Telegramissa kuuluvan myös Prigozhinille.

– Vaikka monet kanavat raportoivat, että Prigozhin on kuollut, hän on voinut lentää toisessa koneessa, Telegram-kanavalla kirjoitettiin.

Toinen kone laskeutui Moskovaan. Wagner-ryhmä kertoi kuitenkin myöhemmin Telegram-kanavallaan Prigozhinin kuolleen.

– Sekä Prigozhin että Utkin ovat varmasti maailman seuratuimpia ihmisiä tiedustelupalveluiden osalta. Joku on tehnyt työnsä todella huonosti, jos niille on epäselvää, missä koneessa he ovat, Kivimäki toteaa.

Wagner-johto on tottunut ottamaan isoja riskejä, Silvan sanoo.

– On kiinnostavaa, että he ovat kokeneet olevansa turvassa Venäjän maaperällä. Ilmeisesti he ovat uskoneet, että tälläistä ei tapahtuisi.

– Siinä oli voimakas selkäänpuukotuksen tai jonkinnäköisen itsemurhan henki, Kivimäki kuvailee Prigozhinin viimeisiä liikkeitä.

Voivatko Prigozhin ja Utkin olla yhä elossa?

Kivimäen mukaan on monesta syystä kaukaa haettua ajatella, että Prigozhin ja Utkin voisivat olla edelleen elossa.

Wagner-johtajista on varmasti kerätty kaikki mahdollinen tiedustelutieto, mitä heistä on voitu saada, hän sanoo.

– Putinilla on niin vahva motiivi eliminoida Prigozhin. Hänellä ei oikeastaan ole muuta vaihtoehtoa sen jälkeen, kun Prigozhin avoimesti on käynnistänyt sotilaallisen kapinan ja sanonut, että hän haluaisi kaataa Venäjän johdon, Kivimäki toteaa.

Epäilyksiä oli myös sen suhteen, lähtisikö esimerkiksi kansalliskaarti Wagnerin kapinaan mukaan.

– Sen jälkeen, kun tälläinen prosessi on liikkeellä, Putinilla ei Venäjän kaltaisessa maassa ole muuta vaihtoehtoa kuin jollakin tavalla varmistaa, ettei tämä henkilö enää koskaan yritä samaa.

Kivimäen mukaan kyseessä on myös Putinin tavoite palauttaa hetkellisesti juhannuskapinan aikana tämän käsistä lipsunut valta.

Silvan toteaa, että yllättävämpää Wagnerin juhannuskapinan jälkimainingeissa oli se, ettei Prigozhinille tapahtunut mitään.

Hänen mukaansa on mielenkiintoista, ettei Prigozhinia viety oikeuden eteen kapinan jälkeen.

– Se ehkä kertoo siitä, että Kremlissä pelätään Prigozhinin mahdollisia kannattajia ja sitä, millaisia yhteiskunnallisia myllerryksiä oikeudenkäynti olisi saanut aikaan.

Entä Wagnerin tulevaisuus?

Kivimäki toteaa, että Wagner-sotilaat ovat parhaillaan hajallaan eri paikoissa: Valko-Venäjällä, Venäjällä ja Afrikassa.

Silvanin mukaan Wagnerilla on edelleen useita johtajia, vaikka Prigozhin ja Utkin ovatkin kuolleet.

– Jää nähtäväksi, pyrkivätkö Venäjän asevoimat ottamaan haltuunsa Wagnerin rakenteet vai onko niin, että johtoon asetetaan joku varmasti Kremlille jo lojaali toimija, hän sanoo.

Mahdollista on myös, että Wagnerin sisältä poimittaisiin joku, jolla on hyvä imago Wagner-taistelijoiden keskuudessa.

– Tutkijat nyt kovasti seuraavat, miten Prigozhinin ja Utkinin kannattajat, jotka ovat kriittisiä Venäjän sotajohtoa kohtaan, reagoivat tähän uutiseen, Silvan toteaa.

