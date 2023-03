Turvallisuuspolitiikan asiantuntija: Kiinan puolueettomuus Ukrainan sodassa on harhakuvitelma – "Se ei todellakaan halua Venäjän häviävän"

On harhakuvitelma ajatella, että Kiina olisi jonkinlainen puolueeton sivustakatsoja Ukrainan sodassa, sanoo yhdysvaltalainen turvallisuuspolitiikan asiantuntija John R. Deni. Hänen mukaansa Kiina tukee Venäjää ja sillä on siihen hyvät strategiset perusteensa.

Poliittisesti Kiina on myötäillyt Venäjän kertomusta sodan perussyystä (Yhdysvallat ja Nato), eikä maan hiljattain julkistama niin kutsuttu Ukrainan rauhansuunnitelma sen paremmin tuomitse Venäjän hyökkäystä kuin vaadi miehitysjoukkojen vetäytymistä Ukrainasta.

Sen sijaan Kiina on tarjonnut yhä pahemmin eristyksiin joutuneelle Venäjälle markkinat sen energiaviennille ja jatkanut myös muuta kaupankäyntiä. Tätä länsimaat ovat Denin mukaan katsoneen enemmän tai vähemmän sivusta.

– Me emme ole tehneet mitään Kiinaa vastaan sillä perusteella, että se on tukenut Venäjän taloutta. Meidän toimemme eivät ole vaikuttaneet mitenkään Kiinan kykyyn tai haluun ostaa venäläistä energiaa, hän sanoo.

Kauppasuhteissa riittää vielä "vipuvoimaa"

Hieman ennen Venäjän hyökkäystä tavanneet presidentit Vladimir Putin ja Xi Jinping julistivat, ettei Venäjän ja Kiinan ystävyys tunne mitään rajoja. Yhtä lännen asettamaa rajaa Kiina on kuitenkin ainakin toistaiseksi kunnioittanut, kun se on Iranista poiketen pidättäytynyt tukemasta Venäjää asetoimituksin.

– Lännessä ei usein ymmärretä sitä taloudellista vaikutusvaltaa, joka meillä on Kiinaan markkinoilla. Se on ainoa asia, mikä on estänyt Kiinaa osallistumasta sotaan suoremmin, Deni sanoo.