Tutkija: Kremlin aloittama uusi aikakausi on kylmääkin sotaa vaarallisempi – "Vaikka Ukraina valtaisi alueensa, sota jatkuisi"

– Tiesimme, mitkä ovat säännöt. Moskova on nyt näyttänyt, että se luo jatkuvasti uusia sääntöjä. Kukaan ei oikein tiedä, missä punainen viiva kulkee.

Helmikuun 24. päivänä suurhyökkäyksen aloittamisen lisäksi Venäjä on esimerkiksi irrottautunut ydinasesopimuksista, ja väittänyt, ettei se ilmoita etukäteen mahdollisesta ydinkokeesta. Venäjä ei ole koskaan tehnyt ydinkoetta. Neuvostoliitto teki edellisen lokakuussa 1990.

Venäjä on toistuvasti syyttänyt Ukrainaa tukevia länsimaita konfliktin eskaloimisesta. Samaan aikaan Venäjä on käynyt itse brutaalia hyökkäyssotaa ja esimerkiksi pommittanut toistuvasti Kiovaa ja muita siviilikohteita.

Nizhnikau toteaakin, että nykytilanteen vaarallisuutta lisää se, ettei Venäjä vastaa "tit for tat" -toimintamallin mukaisesti eli tavallaan vastavuoroisesti.

Kuka länsijohtaja kättelisi Putinia?

Nykytilanteesta toisinaan viljelty kuvaus "kylmä sota 2.0" on sotatieteilijä Ilmari Käihkön mukaan ongelmallinen. Näin siksi, ettei Venäjä yksinkertaisesti ole Neuvostoliiton tasoinen mahtitekijä.

– Neuvostoliitolla oli globaali ideologia, joka aidosti vetosi. Punalippu symbolisoi maailmanlaajuisesti vetoavaa aatetta, mutta Venäjän trikolori näyttäytyy lähinnä imperialismina. Venäjä on tynkä siitä, mitä Neuvostoliitto oli, hän sanoo.

Nyt Käihkön mukaan on vaikea nähdä, miten Kremlin ja Euroopan unionin väliset suhteet voisivat normalisoitua.

– Venäjään on kuitenkin pakko pitää jotain yhteyksiä yllä. Konsulaattien sulkemiset ovat ongelma, sillä globaalit kysymykset ilmastonmuutoksesta lähtien eivät kunnioita valtioiden rajoja, Käihkö muistuttaa.

"Rauhan merkit eivät näytä lupaavilta"

Kremlin duuman selonteossa todettiin äskettäin, ettei Venäjä ole saavuttanut tavoitteitaan Ukrainassa. Samaan aikaan Venäjä on toitottanut kerta toisensa jälkeen, että tavoitteet Ukrainassa on saavutettava joko asein tai muilla keinoilla.

Ukraina taas on tehnyt selväksi, että se aikoo ottaa takaisin kaikki ne alueet, jotka Venäjä on siltä laittomasti valloittanut vuodesta 2014 lähtien. Pakettiin sisältyy myös Krimin niemimaa.

Asenteet ovat koventuneet

Vuonna 1946 Suomen presidentiksi valittu Juho Kusto Paasikivi on todennut Suomen ulkopolitiikkaa vuosikymmeniä määrittäneen lausahduksen: "Maantieteelle emme voi mitään".

Ajatuksen ydin oli, että Suomi jakaa rajan Neuvostoliiton kanssa ja sen kanssa on elettävä. Vaikka Neuvostoliitto kaatui, oli Moskova yhä Suomen ulkopolitiikassa määräävässä roolissa.

– Jos kerran poliittinen johto on sanonut, että Viro on ollut kaikessa oikeassa ja Suomi on ollut väärässä, niin kyllä se tarkoittaa, että asenteet Venäjää kohtaan ovat koventunee, Käihkö pohtii.