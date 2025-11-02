Yhdysvallat on iskenyt Karibianmerellä alukseen, jonka maa sanoo liittyvän huumeiden salakuljetukseen.
Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth kertoo, että iskussa kuoli kolme miestä.
Hegseth kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä.
Hegsethin mukaan maan tiedustelupalvelu tiesi aluksen liittyvän huumeiden salakuljetukseen.
Yhdysvallat on viime viikkoina tuhonnut Karibianmerellä ja Tyynellämerellä useita aluksia, joita maa sanoo käytettävän huumeiden salakuljettamiseen. Iskuissa on kuollut yli 60 ihmistä.
Yhdysvallat ei ole julkistanut mitään todisteita siitä, että alukset olisivat salakuljettaneet huumeita tai olisivat olleet uhka Yhdysvalloille.
YK kehotti perjantaina Yhdysvaltoja lopettamaan iskut. YK:n ihmisoikeusvaltuutettu Volker Türk sanoi lausunnossaan, että iskuissa kuolleet ihmiset oli surmattu olosuhteissa, joille ei löydy kansainvälisen oikeuden mukaista oikeutusta. Hänen mukaansa iskuja on mahdoton hyväksyä.
Juttua täydennetty kello 6.53 YK:n kommenteilla.