Yhdysvaltojen johto pyrkii höllentämään sodankäynnin sääntöjä.

Yhdysvaltojen sotaministeri Pete Hegseth vihjasi sotilasjohtajille pitämässään puheessa, että maan sotilaiden voimankäyttösääntöjä vapautettaisiin.

Hegseth sanoi, että joka päivä on valmistauduttava sotaan, ei puolustukseen.

– Käytämme ylivoimaista ja rankaisevaa väkivaltaa vihollista vastaan, hän linjasi.

– Emme myöskään taistele typerien sääntöjen mukaan. Annamme sotilaillemme vapaat kädet pelotella, lannistaa, jahdata ja tappaa maamme vihollisia. Ei enää poliittisesti korrekteja ja määräileviä voimankäyttösääntöjä.

Voimankäyttösäännöt (englanniksi rules of engagement, ROE) ovat asevoimien ohjeistuksia, jotka määrittävät milloin, missä, miten ja ketä vastaan sotilaallista voimaa voidaan käyttää. Ne määrittävät myös, mitä toimia sotilas voi tehdä omasta aloitteestaan.

Kansalliset voimankäyttösäännöt ovat olennainen osa sivistynyttä sodankäyntiä ja sodan kansainvälisiä oikeussääntöjä, joiden tarkoitus on estää turhaa kärsimystä.

Hegseth pyrkinyt höllentämään sääntöjä

Presidentti Donald Trumpia ja sotaministeri Hegsethiä on jo syytetty kansainvälisten sopimusten rikkomisesta sotilasoperaatioissa.

Ensimmäisten toimiensa joukossa Hegseth erotti Pentagonista sotilasjuristeja, jotka neuvovat korkeimpia johtajia operaatioiden laillisuudesta.

Guardianin mukaan myös sotilasjuristien "puhdistuksen" tavoitteena oli höllentää sodan sääntöjä.

Hän myös asetti henkilökohtaisen lakimiehensä, entisen merivoimien upseerin Tim Parlatoren valvomaan oikeudellista neuvontaa sotilashallinnossa. Pyrkimyksenä oli antaa komentajille enemmän liikkumavaraa aggressiivisiin taktiikoihin ja nostaa kynnystä asettaa sotilaita syytteeseen rikoksista taistelutehtävien aikana.

5:45 Katso myös: Yhdysvaltojen erikoinen kenraalikokous valtava ponnistus – tämä siitä nyt tiedetään.

Esimerkiksi Yhdysvaltojen iskut venezuelalaisiin aluksiin Karibianmerellä ovat herättäneet kysymyksiä iskujen laillisuudesta ja mahdollisista siviiliuhreista.

Suomalaistutkija Charly Salonius-Pasternak kuvaili aiemmin MTV Uutisille Yhdysvaltojen hallinnon siirtyneen selvästi "machomaisempaan" sotilaskulttuuriin. Hän varoitti, että suurvallan asenne voisi aiheuttaa ongelmia myös Suomelle.