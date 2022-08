Ukrainan sota on ensimmäinen someajan sota – tutkija: "Ukraina on ollut Venäjää edellä tässä"

– Sodan luonne on kuitenkin poikkeuksellinen historiallisessa merkityksessä. Kyseessä on ensimmäinen someajan sota, Laaksonen sanoo.

– Sillä on ollut strategista merkitystä, jos ajatellaan Ukrainan mielikuvien luomista. Ukraina on ollut hyvin paljon edellä Venäjää tässä, vaikka Venäjää pidettiin hyvin etevinä. Sota on näyttänyt, että Zelenskyi näyttelijänä ja mediaammattilaisena on hyvin etevä tässä.