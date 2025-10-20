Ukrainan joukkojen mukana rintamalla kulkeva koira rentouttaa tunnelmaa ja varoittaa lähestyvistä uhkista.

Ukrainassa Harkovan alueella sotilaita ilostuttaa koira nimeltä Reshik.

Koira on sotilaiden kertoman mukaan asettunut viime talvesta alkaen aina noin viikoksi kerrallaan yhden sotilasryhmän luo.

Sen jälkeen se jolkottelee seuraaviin asemiin ja jatkaa matkaansa, vain palatakseen tuttuun joukkoon uudestaan.

– Koiramme tuo iloa kaikille, joiden luona se tulee käymään. Tällä rintamalohkolla ei ole ainoatakaan taisteluasemaa, jossa sitä ei tunnettaisi, sanoo ”Somalialainen” -nimeä käyttävä taisteludroonilentäjä.

Yönsä Reshik viettää mielellään korsujen eteistunneleissa ja varoittaa sotilaita lähestyvistä uhista tarkalla kuulollaan.

Katso jutun alussa olevalta videolta, miten koira tuo iloa ukrainalaissotilaille.