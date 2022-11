Somessa trendaa rohkea kulmakarvailmiö – "Muuttaa ehdottomasti koko ulkonäkösi"

Kulmakarvatrendit muuttuvat muun muodin ohella – välillä ne on pitänyt nyppiä ohuen ohuiksi, toisinaan taas kasvattaa tuuheiksi.

Karvojen takaisin kasvamisessa voi mennä jopa 6 viikkoa

Kulmakarva-asiantuntija ja Rubis Tweezers -yrityksen toimitusjohtaja Fides Baldesbergerin mukaan tuoreimmalla kulmakarvatrendillä on ihan turvallista hieman leikkiä.

– Yleisesti ottaen kulmakarvojen pois ajaminen on turvallista, kunhan teet sen huolella ja käytät oikeita välineitä ja tuotteita, Baldesberger kommentoi.

Karvojen kasvuvauhti on yksilöllistä, mutta yleensä sängen voi nähdä jo muutaman päivän päästä. Kulmakarvojen kasvaminen takaisin sellaisiksi, kuin ne alunperin olivat, saattaa kestää kuitenkin jopa kuusi viikkoa.

Kulmakarvoilla on myös suojaava tarkoitus

Baldesbergerin mukaan kannattaa ottaa huomioon, että kulmakarvan alla oleva iho on herkempää, kuin alueet, joilta yleensä poistamme karvoja. Iho on ohutta ja lepää suoraan kulmaluun päällä.

– Tämä tarkoittaa, että tässä tapauksessa on suurentunut riski kolhuille, viilloille ja verenvuodolle. Kulmaluu on pieni alue ja karvojen ajelu siitä on hankalaa, joten sinun pitää olla tarkka, Baldesberger toteaa.