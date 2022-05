Tuttava lupasi kauniit kestokulmakarvat – tämä oli lopputulos

"On yltiönoloa julkaista tämä, mutta..."

Yrittäjä kuitenkin teki Crystalin kulmakarvoista hyvin paksut. Sosiaalisessa mediassa Crystal kertoi yrittäjän sitten syyttäneen tapahtuneesta Crystalin ihoa ja vältelleen vastuuta, kertoo The Sun . Crystal päätti lopulta paljastaa kokemansa sosiaalisessa mediassa.

– On yltiönoloa julkaista tämä, mutta nyt se tuntuu oikealta, koska en halua kenenkään muun kokevan tätä, nainen kuvaili Facebookissa .

Yrittäjäkin pahoitteli lopulta

"Pidän itseäni tämän alan asiantuntijana, ja tämä on vain karmea..."

– Pidän itseäni tämän alan asiantuntijana, ja tämä on vain karmea [tulos]. Vedot ovat liian paksut, symmetria on huono ja kulmakarvan muoto [on huono], Kovitz kuvasi TikTokissa.