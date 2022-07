Somessa suosiota niittänyt psykoterapeutti Ville Merinen saa nuorilta 300 viestiä päivässä – lataa suorat sanat "pullamössöstä"

– Minusta on tullut sellainen hahmo siellä netissä, että ne ajattelevat, että tuo on luotettava ja turvallinen, Merinen selittää.

Merinen ei varsinaisesti tee terapiaa sosiaalisessa mediassa, mutta kohtaamisissa netissä ja vastaanotolla ovat osittain samanlaisia. Sisältö on aika syvällistä, mutta sosiaalisen median sisältö on sattumanvaraisempaa, kun taas psykoterapiassa tapaamiset ovat suunniteltuja asiakkaan mukaan.

Ovatko nuoret "pullamössösukupolvi"?

– Vanhemmat saattavat sanoa, että jokin vaikea asia on vain kestettävä. Se on oikeastaan sitä heikkoutta. Meidän suomalaisten perisynti on välttelevyys ja meillä on paljon välttelevää persoonaa, jossa tunnepitoisiin asioihin suhtaudutaan torjuen. Silloin vaikeat asiat siirretään seuraavalle sukupolville.