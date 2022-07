Huippukokki Henri Alén tietää sen tunteen, kun seinä tulee vastaan: "Joskus asiat menevät päin helvettiä, ja se on ihan ok"

Tv-projekteja, ravintolatyötä, kirjan kirjoittamista ja lukuisia muita projekteja. Keittiömestari Henri Alénille "kaaoksen keskellä" eläminen on ollut tuttua koko aikuisiän. Hän kertoo nyt MTV Vieras -ohjelmassa, kuinka seinä tuli ensimmäisen kerran vastaan 27-vuotiaana.

– Huomasin jossain vaiheessa, että syön lääkkeitä paniikkihäiriöön. Sitten söin beetasalpaajia, että esiintyminen on helpompaaa, että kun pulssi ei nouse, niin ei tule paniikkihäiriöoireita. Sitten nukahtamislääkkeitä, että pääsee nopeasti nukahtamaan ja vielä vatsansuojalääkkeitä sen takia, että ne lääkkeet ovat aika kovia vatsalle. Muistan kun katsoin silloin peilliin, että tämä ei ole ok. Eikä kovin pitkäkestoista.

"Varoitusmerkit"

Alén ei ole tinkinyt intohimostaan, eikä oikeastaan töiden määrästäkään. Hän tekee kokin töitä ravintolassaan edelleen viitenä iltana viikossa ja hoitaa muita velvoitteitaan siinä sivussa. Ikä ja kokemus ovat kuitenkin opettaneet hänet tunnistamaan "varoitusmerkit" aiemmin. Ensimmäinen on muistin pätkiminen.

– Tai et sisäistä tietoa, että luet jotain, mutta se menee täysin ohi. Ne alkavat olla merkkejä, että nyt kovalevy alkaa olla kovilla, käydä ylikierroksilla. Nykyään tunnistan ne.

Alénille merkittävä havainto on ollut, että ongelmaan auttaa avoimuus. Hänen mukaansa omasta jaksamisesta on tärkeä puhua ääneen.

– Työyhteisössä saatan olla ihan poikki, niin sanon, että tänään olen vähän epäsosiaalinen ja vanne kiristää päätä, että älkää ihmetelkö. Sitten porukka on, että ok.

Viime vuosina Alén on käynyt kovan koulun, kun korona-aika, Ukrainan sota ja ruoan hinta ovat kurittaneet ravintolamaailmaa. Kokki sanoo nyt olevansa "sen verran marinoitunut", että osaa antaa itselleen myös armoa.

– Että oppii käsittelemään asioita niin, etteivät ne olen minun henkilökohtainen vikani tai ongelmani. Joskus asiat menevät ihan päin helvettiä, ja se on ihan ok, se on elämää. Ja kun sen asian kanssa oppii elämään, niin ei stressaa niin paljon.