Nokialla vakava liikenneonnettomuus

AOP poliisi (4)
All Over Press
Julkaistu 15 minuuttia sitten(Päivitetty 2 minuuttia sitten)

STT

Toimittajan kuva

Markus Friman

markus.friman@mtv.fi

Vakava liikenneonnettomuus valtatiellä 12 tapahtui tänään puoli yhdeltätoista.

Nokialla on tapahtunut vakava liikenneonnettomuus valtatiellä 12, Sisä-Suomen poliisi kertoo

Onnettomuudessa osallisena olivat henkilöauto ja perävaunullinen kuorma-auto.

Poliisi sai ilmoituksen onnettomuudesta noin puoli yhdeltätoista aamupäivällä.

Tällä hetkellä liikenne onnettomuuspaikalla on poikki molemmista suunnista. Poliisi on paikalla selvittämässä tilannetta ja ohjaamassa liikennettä Sorvantietä kulkevan kiertotien kautta.

Lisää aiheesta:

Rekka ja henkilöauto törmäsivät Salossa – tie on poikkiNokialla henkilöauton ulosajo – kaksi loukkaantunut vakavasti, liikenne poikkiKolmen auton kolari Turunväylällä Pöytyällä – toinen ajokaista suljettuLiikenneonnettomuus Tampereella: Useita autoja mukana, liikenne ruuhkautunutVakava liikenneturma Nurmeksessa – yksi kuollut, liikenne poikki useita tuntejaVakava nokkakolari Lohjalla – kolme ihmistä loukkaantunut vakavasti
LiikenneonnettomuudetNokiaKotimaa

Tuoreimmat aiheesta

Liikenneonnettomuudet