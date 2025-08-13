Nokialla vakava liikenneonnettomuus

Vakava liikenneonnettomuus valtatiellä 12 tapahtui tänään puoli yhdeltätoista.
Nokialla on tapahtunut vakava liikenneonnettomuus valtatiellä 12, Sisä-Suomen poliisi kertoo.
Onnettomuudessa osallisena olivat henkilöauto ja perävaunullinen kuorma-auto.
Poliisi sai ilmoituksen onnettomuudesta noin puoli yhdeltätoista aamupäivällä.
Tällä hetkellä liikenne onnettomuuspaikalla on poikki molemmista suunnista. Poliisi on paikalla selvittämässä tilannetta ja ohjaamassa liikennettä Sorvantietä kulkevan kiertotien kautta.