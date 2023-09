Koulukiusaaminen on meillä Suomessa ongelma. Tätä mieltä ovat Elina Pekkarinen ja Mannerheimin lastensuojeluliiton kiusaamisen vastaisen työn erityisasiantuntija Virpi Pöyhönen , jotka keskustelivat pitkään koulukiusaamisesta MTV Uutiset Liven erikoislähetyksessä .

Siitä kertoo osaltaan myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Kouluterveyskyselyn vuosittaiset tulokset, joiden mukaan kiusaamistapaukset ovat lähteneet tasaiseen nousuun vuonna 2019. Tuoreimman kyselyn mukaan joka kolmas oppilas on ollut mukana kiusaamistilanteissa – joko kiusaamisen kohteena tai sen tekijänä.

– Se on valtava määrä, Pekkarinen ja Pöyhönen molemmat toteavat suorassa lähetyksessä.

Mitä syitä on raportoitujen koulukiusaamistapausten taustalla? Katso MTV Uutisten erikoislähetys koulukiusaamisesta jutun alussa olevalta videolta!

Happy slapping -ilmiöstä raa'an väkivallan kuvaamiseen

Koulukiusaamista ei tänä päivänä tapahdu vain kouluympäristössä, vaan koulussa alkanut kiusaaminen seuraa sen uhria myös kotiin enenevissä määrin sosiaalisen median kautta. Sosiaalisessa mediassa suosiota sisällöt leviävät nopeasti isoille yleisölle. Se, mikä on kerran ollut netissä, on aina siellä, sanotaan.

Pekkarisen kokemuksen mukaan sosiaalisen median käyttäminen kiusaamisen väylänä on tänä päivänä todella yleistä. Jo vuosia sitten sosiaalinen media toi kiusaamiselle uuden ulottuvuuden: kiusaamistilanteiden kuvaamisen ja materiaalien levittämisen eteenpäin eri some- ja nettialustoilla.

– Meillä on ollut pitkään happy slapping -ilmiö – eli lyödään jotakuta ja kuvataan reaktio ja se on olevinaan hauskaa, mutta sitten on tämä hyvin raa’an materiaalin kuvaamisen ja levittämisen ilmiö, jossa nautitaan – siis saadaan jotain sadistista mielihyvää – toisen kärsimyksen katsomisesta. Halutaan mainetta ja ehkä halutaan levittää pelkoa, Pekkarinen kertaa.