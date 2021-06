Kuntavaaleissa ensikertalaisena ollut Anna Lemström kertoo, miten vihapuhe näkyi kampanjan aikana: "Tuli fyysisiä kohtaamisia ja sai kuulla huorittelua"

"Se tulee suoraan kasvoille"

– Me olemme melkein hyväksyneet, että sellaista se some nyt on, että ei sille nyt voi mitään. On tärkeä sanoa ääneen ja painokkaasti, että vaikka näin on, niin näin ei pitäisi olla. Se tuntuu silti pahalta, vaikka se ei tapahdu kasvokkain ja se olisi vain viesti. Sillä on silti merkitystä, vaikka se on somessa, eikä se vähennä vastuuta puhujalta, Lemström korostaa.