Salkkarit-tähti Jasmin Voutilaiselta tiukka viesti kritisoijille: "Oikeasti, nyt järki käteen"

– Haukkukaa miten lystäätte, jos se oloanne helpottaa. Mutta älkää koskaan kysykö mitään noin henkilökohtaista ja loukkaavaa keneltäkään. Et voi tietää toisen taustoja (esimerkiksi keskenmeno, abortti, lapsettomuus jne jne). Vaikea olla fine oman kropan muutosten kanssa, kun jokainen vihjailee minun olevan vähintään kolmosille raskaana. Oikeasti, nyt järki käteen ja pää pois sieltä omasta perseestä, hän jatkaa.

View this post on Instagram

– No kyllä! Ja kiitos ihana, somessa kohtaa aina jotain negaa, mutta sitten on tietyt asiat, mitä ei vaan ole ok kommentoida missään tilanteessa. Kehorauhan pitäisi kuulua kaikille! Voutilainen kommenttoi takaisin.