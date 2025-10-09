Rallin kaksinkertainen maailmanmestari Kalle Rovanperä ehti saavuttaa WRC-tasolla poikkeuksellisen määrän menestystä ennen hänen torstaina julkaisemaansa päätöstä siirtyä ensi kaudeksi Super Formula -sarjaan.
Rovanperä alkoi rustaamaan historiaa rallin MM-sarjassa heti sen jälkeen, kun hän onnistui tekemään läpimurtonsa lajin huipulle vain 19 vuoden ikäisenä vuonna 2020.
Rovanperästä tuli WRC:n kaikkien aikojen nuorin palkintokorokkeelle noussut kuljettaja, kun hän sijoittui kolmanneksi jo uransa toisessa kilpailussaan, Ruotsin MM-rallissa vuonna 2020.
Seuraavana vuonna Rovanperä ajoi Viron MM-rallin voittoon, mikä teki hänestä nuorimman WRC-kilpailun voittaneen kuljettajan.
Alla Rovanperän kommentit formulasarjoihin siirtymisestä. Kalle Rovanperän erikoishaastattelu ralliuran päättämisestä katsottavissa kokonaisuudessaan MTV Katsomossa!
2:20Kalle Rovanperä tavoittelee seuraavaksi menestystä formulaluokissa.
Kun Rally1-hybridisäännöt otettiin käyttöön kaudella 2022, muodostivat Rovanperä ja kartanlukija Jonne Halttunen voittamattoman kombon.
Rovanperä voitti viisi ensimmäistä seitsemästä kilpailustaan, ja kuudes voitto Uuden-Seelannin MM-rallissa riitti kruunaamaan hänet kaikkien aikojen nuorimmaksi rallin maailmanmestariksi vain 22 vuoden ja yhden päivän ikäisenä.
Kautta 2025 on jäljellä vielä kolmen osakilpailun verran ja Rovanperä on edelleen mukana taistelussa uransa kolmannesta maailmanmestaruudesta neljän vuoden sisään.
Dominoiva suoritus Kanarian MM-rallissa ja kauan odotettu ensimmäinen voitto Suomen MM-rallissa – WRC-historian nopeimmalla ajolla – ovat myös vaikuttaneet Toyotan vahvaan johtoasemaan valmistajien MM-sarjassa.
Kaikkiaan Rovanperällä on tällä hetkellä vyöllään 83 ajettua MM-rallia, 17 MM-rallivoittoa, 29 palkintokorokesijoitusta, sekä maailmanmestaruudet vuosilta 2022 ja 2023.
4:20Kalle Rovanperä saavutti Suomen MM-rallin voiton viidennellä yrittämällä – Ouninpohjan maalissa nähtiin helpottunut mies